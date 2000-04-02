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Uber закроет свой сервис доставки посылок на такси
Причиной этому стала нехватка водителей.
30 июня 2018 года компания Uber закроет свой сервис доставки посылок на такси UberRush в Нью-Йорке, Сан Франциско и Чикаго из-за нерентабельности, сообщает TechCrunch.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.
В апреле прошлого года Uber прекратил доставку еды с ресторанов посредством сервиса UberRUSH. Таким образом компания перенесла внимание потребителей на специализированный сервис UberEATS — услугу доставки еды.
Отказ Uber от развития сервиса может обозначать общую тенденцию на рынке доставки по требованию. Ранее конкурент компании, сервис Shyp, также объявил о закрытии.
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Ранее сообщалось о том, что Uber намерен получить лицензию на электронные деньги. Один из ведущих сервисов по вызову автомобилей Uber подал голландскому центральному банку заявку на получение лицензии на электронные деньги.
30 июня 2018 года компания Uber закроет свой сервис доставки посылок на такси UberRush в Нью-Йорке, Сан Франциско и Чикаго из-за нерентабельности, сообщает TechCrunch.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.
В апреле прошлого года Uber прекратил доставку еды с ресторанов посредством сервиса UberRUSH. Таким образом компания перенесла внимание потребителей на специализированный сервис UberEATS — услугу доставки еды.
Отказ Uber от развития сервиса может обозначать общую тенденцию на рынке доставки по требованию. Ранее конкурент компании, сервис Shyp, также объявил о закрытии.
Читайте также: Uber запустил новый сервис, заменяющий скорую помощь
Ранее сообщалось о том, что Uber намерен получить лицензию на электронные деньги. Один из ведущих сервисов по вызову автомобилей Uber подал голландскому центральному банку заявку на получение лицензии на электронные деньги.
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