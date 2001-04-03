Раздел: Авто
В Китае блогер воровал значки с авто Mercedes, чтобы стать популярным
Мужчина снимал свои преступления на видео.
Всего за одну ночь житель города Юнкан в провинции Чжэцзян украл больше дюжины символов марки Mercedes, снял видео об этом и выложил в Интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
А на следующее утро в полицию города посыпалось множество жалоб от владельцев немецких машин, лишившихся своего главного украшения. Полицейские смогли выследить вора, обнаружили значки у него дома и задержали.
По информации местного издания, ради охоты за трехлучевыми эмблемами 25-летний мужчина не поленился приехать в богатый район города на своем Geely Emgrand.
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Задержанный объяснил полицейским, что подобные ролики очень популярны на одном из местных видеохостингов. Начинающий блогер надеялся, что, выложив сюжет о своих ночных похождениях, он привлечет новых подписчиков на свой канал и наберет лайков.
Всего за одну ночь житель города Юнкан в провинции Чжэцзян украл больше дюжины символов марки Mercedes, снял видео об этом и выложил в Интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
А на следующее утро в полицию города посыпалось множество жалоб от владельцев немецких машин, лишившихся своего главного украшения. Полицейские смогли выследить вора, обнаружили значки у него дома и задержали.
По информации местного издания, ради охоты за трехлучевыми эмблемами 25-летний мужчина не поленился приехать в богатый район города на своем Geely Emgrand.
Читайте также: Ferrari испытала первый прототип беззвучного автомобиля
Задержанный объяснил полицейским, что подобные ролики очень популярны на одном из местных видеохостингов. Начинающий блогер надеялся, что, выложив сюжет о своих ночных похождениях, он привлечет новых подписчиков на свой канал и наберет лайков.
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