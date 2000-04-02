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Немецкие дети разработали интересную автомобильную технологию
Простое изобретение позволит не беспокоиться о расходе омывателя стекла.
Два обычных ребенка из Германии предложили способ экономить воду и всегда иметь под рукой омыватель для очистки ветрового стекла, а их идею воплотила компания Ford, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Kermo.
Расход воды на омывание лобового стекла достигает 20 литров воды каждый год. Это не очень большая цифра, если не умножать ее на количество водителей в мире. А вот дети подумали: если дождевая вода может справляться с мытьем стекла, то почему не использовать ее?
Представьте себе систему, которая собирает дождевую воду, а затем использует ее для мытья. И два умный ребенка из Германии Лара и Дэниел Крон разобрали игрушечный пожарный двигатель и установили насос на модельный автомобиль, который находился внутри аквариума. Затем добавили фильтрующую систему, чтобы обеспечить чистоту воды и убедились, что система работает.
Эта разработка так отлажено и просто работала, что дети даже выиграли премию в местном научном конкурсе и привлекли внимание инженеров компании Ford. Производитель разработал тестовый прототип конструкции и установил в семейный минивэн S-Max. В конструкции резиновые трубки соединяют основу лобового стекла с резервуаром для сбора дождевых капель.
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Ford прогнозирует, что объемы использования воды на транспортных средствах будет продолжать расти, поскольку в настоящее время все больше и больше камер и датчиков, которые необходимо поддерживать в чистоте. И в дальнейшем стоит работать над новыми приспособлениями для сбора воды, включая конденсацию.
Два обычных ребенка из Германии предложили способ экономить воду и всегда иметь под рукой омыватель для очистки ветрового стекла, а их идею воплотила компания Ford, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Kermo.
Расход воды на омывание лобового стекла достигает 20 литров воды каждый год. Это не очень большая цифра, если не умножать ее на количество водителей в мире. А вот дети подумали: если дождевая вода может справляться с мытьем стекла, то почему не использовать ее?
Представьте себе систему, которая собирает дождевую воду, а затем использует ее для мытья. И два умный ребенка из Германии Лара и Дэниел Крон разобрали игрушечный пожарный двигатель и установили насос на модельный автомобиль, который находился внутри аквариума. Затем добавили фильтрующую систему, чтобы обеспечить чистоту воды и убедились, что система работает.
Эта разработка так отлажено и просто работала, что дети даже выиграли премию в местном научном конкурсе и привлекли внимание инженеров компании Ford. Производитель разработал тестовый прототип конструкции и установил в семейный минивэн S-Max. В конструкции резиновые трубки соединяют основу лобового стекла с резервуаром для сбора дождевых капель.
Читайте также: В Китае блогер воровал значки с авто Mercedes, чтобы стать популярным
Ford прогнозирует, что объемы использования воды на транспортных средствах будет продолжать расти, поскольку в настоящее время все больше и больше камер и датчиков, которые необходимо поддерживать в чистоте. И в дальнейшем стоит работать над новыми приспособлениями для сбора воды, включая конденсацию.
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