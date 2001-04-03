Раздел: Авто
Доступный электромобиль: Fisker разрабатывают собственный электрокар
Автомобиль обещает быть доступнее других на рынке.
Предполагается, что новинка получит продвинутые твердотельные аккумуляторы. Еще до выхода топовой электрической модели Fisker EMotion, ценовой диапазон которой составляет 130 – 190 тысяч долларов, глава компании Хенрик Фискер упоминал о планах спроектировать более доступный электромобиль. Его планы не изменились, о чем он рассказал британскому изданию Autocar, а также сообщил ориентировочный ценник – 40 000 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
Фискер ничего не сказал о типе кузова – седан это будет, хэтчбек, кроссовер или пикап, но отметил важность предоставления потребителю возможности выбора. В продуктовой линейке Fisker будущая новинка может стать третьей моделью после вышеупомянутого флагманского EMotion и шаттла Orbit, дебют которого намечен на осень.
Успех моделям Fisker могут обеспечить твердотельные аккумуляторы, работу над которыми ведут многие компании по всему миру, в том числе, Fisker совместно с Nanotech Energy. Такими батареями должен был быть оснащен уже EMotion, но он, все-таки, получит стандартные литиевые LG Chem формата 21700 емкостью 145 кВт*ч. Сборка модели должна начаться в следующем году.
Читайте также: Mini готовит к выпуску собственный электромобиль
Фискер заявляет, что прототип Fisker EMotion с твердотельными аккумуляторами будет построен в 2019 году. Кроме того, Orbit приблизительно в это же время будет проходить испытания с аналогичной батареей. Серийная модель ожидается в 2020 году. Кстати, твердотельные аккумуляторные блоки компания планирует также реализовать производителям электроники.
Предполагается, что новинка получит продвинутые твердотельные аккумуляторы. Еще до выхода топовой электрической модели Fisker EMotion, ценовой диапазон которой составляет 130 – 190 тысяч долларов, глава компании Хенрик Фискер упоминал о планах спроектировать более доступный электромобиль. Его планы не изменились, о чем он рассказал британскому изданию Autocar, а также сообщил ориентировочный ценник – 40 000 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
Фискер ничего не сказал о типе кузова – седан это будет, хэтчбек, кроссовер или пикап, но отметил важность предоставления потребителю возможности выбора. В продуктовой линейке Fisker будущая новинка может стать третьей моделью после вышеупомянутого флагманского EMotion и шаттла Orbit, дебют которого намечен на осень.
Успех моделям Fisker могут обеспечить твердотельные аккумуляторы, работу над которыми ведут многие компании по всему миру, в том числе, Fisker совместно с Nanotech Energy. Такими батареями должен был быть оснащен уже EMotion, но он, все-таки, получит стандартные литиевые LG Chem формата 21700 емкостью 145 кВт*ч. Сборка модели должна начаться в следующем году.
Читайте также: Mini готовит к выпуску собственный электромобиль
Фискер заявляет, что прототип Fisker EMotion с твердотельными аккумуляторами будет построен в 2019 году. Кроме того, Orbit приблизительно в это же время будет проходить испытания с аналогичной батареей. Серийная модель ожидается в 2020 году. Кстати, твердотельные аккумуляторные блоки компания планирует также реализовать производителям электроники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
120
0
Оставьте свой комментарий