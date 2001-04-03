» » Доступный электромобиль: Fisker разрабатывают собственный электрокар
Раздел: Авто  
0

Доступный электромобиль: Fisker разрабатывают собственный электрокар

Доступный электромобиль: Fisker разрабатывают собственный электрокар Автомобиль обещает быть доступнее других на рынке.

Предполагается, что новинка получит продвинутые твердотельные аккумуляторы. Еще до выхода топовой электрической модели Fisker EMotion, ценовой диапазон которой составляет 130 – 190 тысяч долларов, глава компании Хенрик Фискер упоминал о планах спроектировать более доступный электромобиль. Его планы не изменились, о чем он рассказал британскому изданию Autocar, а также сообщил ориентировочный ценник – 40 000 долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.

Фискер ничего не сказал о типе кузова – седан это будет, хэтчбек, кроссовер или пикап, но отметил важность предоставления потребителю возможности выбора. В продуктовой линейке Fisker будущая новинка может стать третьей моделью после вышеупомянутого флагманского EMotion и шаттла Orbit, дебют которого намечен на осень.

Успех моделям Fisker могут обеспечить твердотельные аккумуляторы, работу над которыми ведут многие компании по всему миру, в том числе, Fisker совместно с Nanotech Energy. Такими батареями должен был быть оснащен уже EMotion, но он, все-таки, получит стандартные литиевые LG Chem формата 21700 емкостью 145 кВт*ч. Сборка модели должна начаться в следующем году.

Читайте также: Mini готовит к выпуску собственный электромобиль

Фискер заявляет, что прототип Fisker EMotion с твердотельными аккумуляторами будет построен в 2019 году. Кроме того, Orbit приблизительно в это же время будет проходить испытания с аналогичной батареей. Серийная модель ожидается в 2020 году. Кстати, твердотельные аккумуляторные блоки компания планирует также реализовать производителям электроники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Fisker, электромобиль, авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
     120
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали снимки электрического седана Fisker EMotion В Сети показали снимки электрического седана Fisker EMotion

Автомобиль люкс-класса.

Представлен роскошный конкурент Tesla Model S Представлен роскошный конкурент Tesla Model S

Электрокар Fisker Emotion получил конструкцию из карбона и алюминия, а также двери типа «крылья бабочки».

Хенрик Фискер рассекретил свой новый электрический спорткар Хенрик Фискер рассекретил свой новый электрический спорткар

Дизайнер опубликовал в Twitter изображения новинки.

Показан дизайн нового «убийцы» Tesla Показан дизайн нового «убийцы» Tesla

Новинка получит также открывающиеся вверх двери.

Karma оснастит новые модели агрегатами BMW Karma оснастит новые модели агрегатами BMW

Компания Karma Automotive договорилась о сотрудничестве с BMW.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх