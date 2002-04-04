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Раздел: Авто  
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В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей

В Британии продают самый дорогой автомобильный номер с вековой историей Номер зарегистрирован в стране 106 лет назад.

На британском сайте RegTransfers появилось объявление о продаже эксклюзивного автомобильного госзнака. За номер просят невероятные 14,4 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 20,3 млн долларам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Речь идет о номерном знаке “F1”, который сейчас установлен на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. Продает его глава британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан.

Номер “F1” зарегистрирован в Туманном Альбионе уже 106 лет. Сам Кан купил его в 2008 году – тогда госзнак был закреплен за Volvo S80 председателя Совета графства Эссекс. Обошелся он тюнеру в 440 тыс. фунтов, а в 2014-м году его хотели перекупить за 8,5 млн фунтов, но босс компании Kahn отказал.

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На сегодняшний день самым дорогим номером автомобиля в Великобритании является “25 О” – в 2014 году его купили для Ferrari 250 GT SWB за 518,5 тыс. фунтов.
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 Теги: номер, аукцион

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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