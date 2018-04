Названы популярные подержанные авто и страны, откуда их завозят в Украину

Рынок б/у авто в Украине заполнен предложениями о зарубежных подержанных машинах. Только в 2017 году украинцы ввезли в нашу страну почти 60 тысяч подержанных автомобилей из других стран, что примерно втрое больше, чем год назад. И это только официальный ввоз, точной цифры временно ввезенных авто и так называемых «транзитных» — не знает никто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Немудрено, что внутренние перепродажи б/у легковушек существенно снизились. Ведь машина, ездившая по зарубежным дорогам, зачастую имеет лучшее техническое состояние и больший остаточный ресурс, чем аналогичная, поездившая по нашим, так сказать, направлениям.И все таки, авто из каких стран пользуются большей популярностью?Западная Европа. Отличительная особенность европейских автомобилей – большие пробеги. К примеру, «пятилетка» наезжает 150-200 тыс. км.Наиболее популярные для экспорта марки и модели:Audi (A4, А6, Q5), BMW (3-, 5-Серий), Dacia (Logan, Sandero), Ford (Fiesta, Focus, Mondeo), Peugeot (208, 308), Opel (Astra, Insignia), Renault (Megane, Scenic), Skoda (Octavia, Superb), Smart, Volkswagen (Golf, Passat). Года выпуска: 2010-2015.Стоимость в Украине: $7000-20000. Растаможенные по «льготному» акцизу.Восточная и Северная Европа. Это в основном легковушки премиум-брендов конца 90-х или начала 2000-х годов. Они попадают в Украину с проблемами по кузову, двигателю, другим агрегатам, а также после серьезных ДТП.Наиболее популярные для экспорта марки и модели:BMW (3-, 5-Серий), Audi (A4, A6, А6 Allroad), Mercedes-Benz (A-, B-, C-, Е-Классов), Volkswagen (Golf, Passat), Opel (Astra, Vectra, Signum, Omega), Ford (Focus, Mondeo), Renault (Megane, Laguna, Scenic), Skoda (Octavia, Superb). Года выпуска: 1998-2005.Стоимость в Украине: $1000-5000. Нерастаможенные.США. Стоимость транспортировки машины из Штатов иногда «кусается». Кроме того, ее еще надо сертифицировать и, очень часто, отремонтировать. Услуги по подбору и доставке авто из США оказывают многие из украинских компаний. Так что проблем с этим нет. Даже с учетом их услуг привезти из США автомобиль очень выгодно.Наиболее популярные для экспорта марки и модели:Ford (Fusion/Mondeo, Escape/Kuga, Edge, Focus, Explorer), Mazda (3, 6, CX-5, CX-9), Honda (Civic, CR-V, Accord), Toyota (RAV4, Camry), Nissan (Leaf, Roque/X-Trail), BMW (3-, 5-, X3, X5, X6), Mercedes-Benz (GLA, GLC, C-, E-, GLE), Audi (A3, A4, A6, Q5, Q7), Volkswagen (Jetta, Passat, Golf, e-Golf, Tiguan), Kia (Optima, Cerato, Sorento, Spotrage), Hyundai (Sonata, Santa Fe, Tucson), Chevrolet (Cruze, Volt), Lincoln (MKS). Года выпуска: 2012-2017.Стоимость в Украине: $8000-30000. Растаможены по «льготному» акцизу.Грузия и Ближний Восток. Машины идущие на украинский рынок через Грузию, могут иметь как чистую историю, так и криминальную (угнанные из стран СНГ). Присутствует большое количество автомобилей из страховых аукционов США, восстановленные местными мастерами. Несмотря на это, продаются они по «вкусным» для украинцев ценам. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что первые машины по «льготной» растаможке завозились в Украину именно из Грузии.Наиболее популярные для экспорта марки и модели:Ford (Fusion/Mondeo, Focus), Mazda (3, 6, CX-5), Honda (Civic, CR-V, Accord), Toyota (RAV4, Camry), BMW (3-, 5-, X3, X5), Mercedes-Benz (GLA, C-, E), Audi (A4, A6, Q5, Q7), Volkswagen (Jetta, Passat, Golf, Tiguan), Kia (Optima, Cerato, Sorento), Hyundai (Sonata, Santa Fe, Tucson. Года выпуска: 2010-2015.Стоимость в Украине: $8000-30000. Растаможены по «льготному» акцизу.