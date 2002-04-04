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Раздел: Авто  
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Чешский электрокар прямиком из шестидесятых: Luka впервые показали на публике

Чешский электрокар прямиком из шестидесятых: Luka впервые показали на публикеЭтот автомобиль очень напоминает машины из 60-ых, однако он полностью современен.

Этот ретро-электрокар – первый продукт новой автомобильной компании MW Motors из чешской Штеновице. И называется от Luka EV.

С точки зрения дизайна это некий микст автомобильного стайлинга шестидесятых. Передняя часть от VW Karmann Ghia, корма очень напоминает Aston Martin DB4, а небольшая «ресничка» на переднем крыле отправляет нас к Mercedes-Benz 190 SL.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.

Практически никакого футуризма и в салоне. Все предельно просто. Кожаные сиденья с легким намеком на спортивность, кожа на торпедо и много углеродного волокна. Только сенсорный экран возвращает нас в XXI век. И здесь был бы уместен мощный рычаг переключения передач. Но здесь трехпозиционная «крутилка» автоматической трансмиссии.

MW Motors предложила нестандартную силовую установку. Это четыре электродвигателя, каждый из которых приводит собственное колесо. Мощность каждого мотора – 16,8 л.с. Суммарная мощность силовой установки таким образом составляет 67 сил. Не много, но всему есть объяснение.

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Luka EV разгоняется до сотни за 9,6 секунды и это не головокружительная цифра. В чем же дело? Дело в том, что разработчики пытались решить проблему эффективности и быстрой зарядки. Luka оснащается батареей мощностью 21,9 кВт/ч. Тоже немного. Вся машина на алюминиевом шасси весит всего 815 кг. И может даже с такой батареей пройти на одной зарядке 300 км. А потом за час зарядить аккумулятор до 80%.

Пока Luka EV тестируется, а его авторы говорят, что это не конечные цифры. Ни в мощности, ни в скорости, ни в запасе хода. Все еще может измениться. В сторону повышения всех трех составляющим. Главное не набрать веса.
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 Теги: Luka, электрокар, автомобиль, Чехия

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Вчера, 23:27 » Автор: Едгар Букмирза
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