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Hyundai Santa Fe получил модификацию с роскошной отделкой
Модель Inspiration также оборудована улучшенной системой звукоизоляции.
Зарубежные СМИ опубликовали информацию, что кроссовер Hyundai Santa Fe корейского производства получил «заряженную» модификацию исполнения под названием Inspiration. Такая модель получила более роскошную отделку интерьера, улучшенную систему шумоизоляции и некоторые внешние отличия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
В дизайне Hyundai Santa Fe Inspiration следует отметить пластиковые накладки боковин, выполненные из неокрашенного пластика и получившие раскраску в цвет кузова. Известно, что фартук серебренного цвета перед передним бампером теперь охватывает всю ширину передней половины авто.
Также стоит выделить радиаторную решетку из хрома, серебристые накладки на корпусах зеркал по бокам и уникальные 19-дюймовые диски. Под задним бампером кроссовера разместились 2 трубы выхлопа и небольшая панель защиты.
В интерьере новинки есть сидения и обшивкой из темно-бордовой кожи с элементами из замши. Дабы улучшить звуковую изоляцию, инженеры компании встроили двойные передние стекла, а на рулевом колесе установили подрулевые лепестки, предназначенные для переключения передач.
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В подкапотном пространстве нового Хюндай Санта Фе разместились 2- и 2,2-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты.
Зарубежные СМИ опубликовали информацию, что кроссовер Hyundai Santa Fe корейского производства получил «заряженную» модификацию исполнения под названием Inspiration. Такая модель получила более роскошную отделку интерьера, улучшенную систему шумоизоляции и некоторые внешние отличия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
В дизайне Hyundai Santa Fe Inspiration следует отметить пластиковые накладки боковин, выполненные из неокрашенного пластика и получившие раскраску в цвет кузова. Известно, что фартук серебренного цвета перед передним бампером теперь охватывает всю ширину передней половины авто.
Также стоит выделить радиаторную решетку из хрома, серебристые накладки на корпусах зеркал по бокам и уникальные 19-дюймовые диски. Под задним бампером кроссовера разместились 2 трубы выхлопа и небольшая панель защиты.
В интерьере новинки есть сидения и обшивкой из темно-бордовой кожи с элементами из замши. Дабы улучшить звуковую изоляцию, инженеры компании встроили двойные передние стекла, а на рулевом колесе установили подрулевые лепестки, предназначенные для переключения передач.
Читайте также: Hyundai выпускает новую модель Tucson
В подкапотном пространстве нового Хюндай Санта Фе разместились 2- и 2,2-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты.
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