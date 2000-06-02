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Panasonic нашла способ удешевления электрокаров
Если Panasonic удастся создать безкобальтовую батарею, это станет настоящим прорывом в области электромобилей.
Как известно, одним из самых проблематичных и дорогостоящих элементов современных аккумуляторных батарей для электромобилей является кобальт.
Этот элемент, используемый в катодах литий-ионных батарей, позволяет аккумуляторам работать при низких температурах и повышает количество зарядов/разрядов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В самом раннем типе автомобильных литий-ионных батарей кобальт составлял более 25% всего объема используемых редкоземельных металлов. С развитием технологий, его количество уменьшилось, однако, все равно до сих пор оно значительно.
В основном добывают его в Демократической Республике Конго, ручным способом и практически рабским трудом, привлекая к этому даже детей. Поэтому, сегодняшняя цена на кобальт непомерно высока, и постоянно движется вверх.
Согласно данным Streetwise Reports, сейчас в США строят первую в стране кобальтовую шахту, но компания Panasonic, крупнейший производитель литий-ионных батарей, уверена, что в ближайшие годы дефицит на кобальт станет катастрофическим. Только за последние 2 года цена на него выросла в 3 раза, достигнув к сегодняшнему дню $85000 за тонну. А при увеличении спроса, можно только догадываться, как будет расти его стоимость.
Опасаясь подобной ситуации, Panasonic, поставляющий свои батареи в том числе и Tesla, объявила, что начала работу над технологией создания безкобальтовых аккумуляторов.
«Мы уже существенно сократили использование кобальта в своей продукции», – говорят представители Panasonic. «Но пока все равно нуждаемся в нем, и это огорчает».
Вероятнее всего, Panasonic планирует заменить кобальт никелем. К примеру, несколько дней назад представители компании рассказали, что им удалось создать батарею, в которой содержание кобальта минимально, а количество никеля увеличено. При этом, аккумулятор демонстрирует превосходную термическую стабильность и высокую энергоемкость.
Другие производители пытаются заменить кобальт оксидом алюминия и различными соединениями железа. Но, пока эти разработки малоэффективны – в батареях начинает страдать либо производительность, либо безопасность.
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Однако, большинство экспертов надежды возлагают на твердотельные аккумуляторы, которые в принципе не нуждаются в кобальте.
Как известно, одним из самых проблематичных и дорогостоящих элементов современных аккумуляторных батарей для электромобилей является кобальт.
Этот элемент, используемый в катодах литий-ионных батарей, позволяет аккумуляторам работать при низких температурах и повышает количество зарядов/разрядов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
В самом раннем типе автомобильных литий-ионных батарей кобальт составлял более 25% всего объема используемых редкоземельных металлов. С развитием технологий, его количество уменьшилось, однако, все равно до сих пор оно значительно.
В основном добывают его в Демократической Республике Конго, ручным способом и практически рабским трудом, привлекая к этому даже детей. Поэтому, сегодняшняя цена на кобальт непомерно высока, и постоянно движется вверх.
Согласно данным Streetwise Reports, сейчас в США строят первую в стране кобальтовую шахту, но компания Panasonic, крупнейший производитель литий-ионных батарей, уверена, что в ближайшие годы дефицит на кобальт станет катастрофическим. Только за последние 2 года цена на него выросла в 3 раза, достигнув к сегодняшнему дню $85000 за тонну. А при увеличении спроса, можно только догадываться, как будет расти его стоимость.
Опасаясь подобной ситуации, Panasonic, поставляющий свои батареи в том числе и Tesla, объявила, что начала работу над технологией создания безкобальтовых аккумуляторов.
«Мы уже существенно сократили использование кобальта в своей продукции», – говорят представители Panasonic. «Но пока все равно нуждаемся в нем, и это огорчает».
Вероятнее всего, Panasonic планирует заменить кобальт никелем. К примеру, несколько дней назад представители компании рассказали, что им удалось создать батарею, в которой содержание кобальта минимально, а количество никеля увеличено. При этом, аккумулятор демонстрирует превосходную термическую стабильность и высокую энергоемкость.
Другие производители пытаются заменить кобальт оксидом алюминия и различными соединениями железа. Но, пока эти разработки малоэффективны – в батареях начинает страдать либо производительность, либо безопасность.
Читайте также: Появилась информация о стоимости новой Toyota Supra
Однако, большинство экспертов надежды возлагают на твердотельные аккумуляторы, которые в принципе не нуждаются в кобальте.
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