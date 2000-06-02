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Раздел: Авто  
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Китайцы могут построить автозавод в Украине

Китайцы могут построить автозавод в УкраинеОмелян провел встречу с управляющим директором BYD Company Limited.

Украина заинтересована в привлечении инвестиций от крупнейшего в мире производителя электротранспорта и литиевых батарей. Представители компании уже ведут переговоры с украинскими чиновниками, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел встречу с управляющим директором BYD Company Limited на европейском рынке господином Исбрандом Хо (Isbrand Ho). Стороны обсудили возможность размещения мощностей по производству литиевых батарей для электробусов и электромобилей на территории Украины, а также планы BYD по экспансии на европейский рынок.

"Украина имеет уникальный потенциал для размещения производственных мощностей и безбарьерного экспорта в ЕС благодаря Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и благоприятной экономической ситуации", - отметил управляющий директор BYD на европейском рынке господин Исбранд Хо.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пригласил представителей компании BYD посетить Украину для изучения внутреннего рынка и встреч с украинским бизнесом для построения дальнейшей кооперации.

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"Украина приветствует желание крупнейшего производителя электротранспорта и литиевых батарей компании BYD серьезно рассматривать Украину как плацдарм для выхода на европейский рынок", - сказал глава Министерства инфраструктуры.
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 Теги: автозавод

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Сегодня, 16:55 » Автор: Богдан Процив
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