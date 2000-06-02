Раздел: Авто
Дизайнеры представили новую концепцию Volkswagen I. D.
Художник решил не ставить себе рамки.
Семейство электромобилей Volkswagen I. D. продолжает разрастаться и пополняться все новыми моделями. Учитывая это, итальянский дизайнер Антонио Палья представляет новую концепцию I. D., получившую название ID-Tech.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.
Концепция получает достаточно места для размещения четырех взрослых и электродвигатели, расположенные на каждом колесе. В отличие от существующей модели I. D. от Volkswagen, ID-Tech не использует особенностей других автомобилей с нулевым уровнем выбросов от немецкой марки и наслаждается собственным уникальным дизайном, немного вдохновленным гибридным Golf GTE Sport. При этом машина получает переднюю панель с тонкими фарами, привлекательной решеткой радиатора и массивными колесными арками.
В этот раз художник Антонио Палья решил не ставить себе рамки и спроектировать интересно отекающее лобовое стекло и тонкие боковые окна, позволяющие создать более спортивный внешний вид.
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Внутри ID-Tech выглядит не менее впечатляюще. В салоне располагается массивная информационно-развлекательная система и три дисплея, контролирующий различные функции автомобиля. В отделки используется углеродное волокно и другие материалы, придающие концепции немного роскоши и комфорта.
Семейство электромобилей Volkswagen I. D. продолжает разрастаться и пополняться все новыми моделями. Учитывая это, итальянский дизайнер Антонио Палья представляет новую концепцию I. D., получившую название ID-Tech.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на AUTO.TODAY.
Концепция получает достаточно места для размещения четырех взрослых и электродвигатели, расположенные на каждом колесе. В отличие от существующей модели I. D. от Volkswagen, ID-Tech не использует особенностей других автомобилей с нулевым уровнем выбросов от немецкой марки и наслаждается собственным уникальным дизайном, немного вдохновленным гибридным Golf GTE Sport. При этом машина получает переднюю панель с тонкими фарами, привлекательной решеткой радиатора и массивными колесными арками.
В этот раз художник Антонио Палья решил не ставить себе рамки и спроектировать интересно отекающее лобовое стекло и тонкие боковые окна, позволяющие создать более спортивный внешний вид.
Читайте также: В Пекине представили новую марку электромобилей
Внутри ID-Tech выглядит не менее впечатляюще. В салоне располагается массивная информационно-развлекательная система и три дисплея, контролирующий различные функции автомобиля. В отделки используется углеродное волокно и другие материалы, придающие концепции немного роскоши и комфорта.
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