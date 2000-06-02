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Lamborghini выпустит нового конкурента Porsche

Lamborghini выпустит нового конкурента PorscheБосс итальянской марки не стал приоткрывать подробности относительно платформы.

Итальянский производитель суперкаров собирается в будущем расширить модельный ряд новой моделью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

В эксклюзивном интервью корреспонденту портала Колёса.ру главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали сообщил, что марка собирается вывести на рынок четвёртую модель, и это будет автомобиль класса Gran Turismo с компоновкой салона по схеме 2+2.

Босс итальянской марки не стал приоткрывать подробности относительно платформы, которая станет основой для новой модели, однако речь идёт не об электрокаре. А вот полный привод новый автомобиль всё-таки может получить. Что касается сроков запуска, то на этот счёт точной информации нет даже у самого Доменикали. Но по его словам, произойдёт это лишь после 2024-2025 года.

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На парижском автосалоне, который проходил в 2014 году, итальянцы представили гибридное концептуальное заднемоторное купе Asterion. Автомобиль получил плагин-гибридную силовую установку, состоящую из атмосферного V10 объёмом 5,2 литра и трёх электромоторов. Суммарная мощность установки составила 910 лошадиных сил. Быть может, концепция силовой установки и ляжет в основу новой модели класса GT? Впрочем, Asterion — это всё-таки заднемоторное двухместное купе, а автомобили класса GT, как правило, обычно имеют переднемоторную компоновку.
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 Теги: Lamborghini, Porsche

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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