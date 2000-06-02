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Раздел: Авто  
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Продажи б/у автомобилей в Украине превзошли рынок новых машин

Продажи б/у автомобилей в Украине превзошли рынок новых машин"Евробляхи" стали более популярными, чем новые автомобили.

За пять месяцев 2018 года рынок подержанных автомобилей в Украине вырос на 76% до 33 576 штук, в то время как новых автомобилей было подано 32 213 единиц (рост на 9%). Таким образом, впервые за 10 лет рынок б/у превзошел по объемам рынок новых автомобилей, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.com.ua.

Издание отмечает, что в течение последних месяцев отечественный рынок новых автомобилей не просто сбавил темпы роста, но и прекратил его вовсе. В мае усилиями всех автодилеров было продано 6494 новых легковых автомобиля, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с маем 2017 года рост оказался минимальным - 0,17%.

По данным ассоциации "Укравтопром", падение рынка легковых автомобилей в мае по сравнению с апрелем составило 0,1%, по сравнению с прошлогодним маем продажи выросли на 3,7%.

В мае свою первую регистрацию в Украине прошли 14,6 тыс. легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации – 7761 шт., что составляет 53% от общего объема первичного рынка. Всего с начала года украинскую прописку получили 32,9 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 81% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1223 шт. Это почти втрое больше количества реализованных в Украине новых автомобилей этой же марки.

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Участники рынка объясняют, что причиной сложившейся ситуации является бесконтрольный массовый ввоз б/у автомобилей на европейской регистрации и постоянные слухи о либерализации законодательства для подобных авто, а также общая экономическая ситуация в стране, низкая покупательная способность потребителей.
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 Теги: евробляхи, автомобили

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Сегодня, 15:54 » Автор: Богдан Процив
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