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Jaguar похвалилась мощной новинкой

Jaguar похвалилась мощной новинкойКроссовер E-Pace получил набор новых опция, а также 2,0-литровый бензиновый двигатель с отдачей 200 л.с.

Компания Jaguar Land Rover представила кроссовер E-Pace 2019 модельного года. Автомобиль получил ряд обновлений, среди них новый 2,0-литровый бензиновый двигатель Ingenium с четырьмя цилиндрами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Мощность агрегата составляет 200 л.с. С таким мотором о «сотни» кроссовер разгоняется за 8,2 секунды. Также новинка получила технологию Smart Settings, которой уже комплектуется электрокар I-Pace. Система распознает индивидуальные предпочтения водителя и корректирует настройки автомобиля в соответствии с полученными данными. Технология способна настраивает систему климат-контроля, информационно-развлекательную систему и положение сидений.

Со временем алгоритмы смогут определять предпочтения водителя в различных погодных условиях, на определенных маршрутах или в различное время дня. Также водителю теперь доступна система Adaptive Dynamics, которая улучшает управляемость и маневренность автомобиля. Технология способна анализировать движение автомобиля каждые 2 миллисекунды и высчитывает необходимую балансирующую силу 100 раз в секунду, чтобы реагировать на изменения дорожного покрытия. Длина машины достигает 4395 мм, а колесная база — 2681 миллиметр. Объем багажного отделения составляет 577 литров.

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Таким образом, E-Pace стал самым маленьким кроссовером в линейке бренда. В основе E-Pace лежит укороченная платформа от Land Rover Discovery Sport. Подробнее: https://avtoblog.ua/news/jaguar-predstavil-obnovlennyj-krossover-e-pace
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 Теги: Jaguar, кроссовер

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Вчера, 23:40 » Автор: Татьяна Ларина
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