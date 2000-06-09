Раздел: Авто
Эксперты рассказали, каким будет новый BMW X5
Премьера машины состоится осенью этого года.
BMW представила вседорожник X5 нового поколения. Публичная премьера автомобиля состоится в ноябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
BMW X5 2019 модельного года стал больше: на 36 миллиметров длиннее, на 66 миллиметров шире и на 19 миллиметров выше. Расстояние между осями по сравнению с предшественником стало больше на 42 миллиметра.
Объем багажника – 645 литров (при сложенных задних креслах – 1860 литров).
С декабря 2018 года для машины в качестве опции можно будет заказать второй ряд исключительно с двумя посадочными местами.
Также у модели, как и у предшественника, осталась двухстворчатая дверца багажника – с подъемной и откидной створкой. Обе секции могут открываться и закрываться автоматически.
Автомобиль получил пневматическую подвеску на передней и задней оси (у предшественника она была доступна только сзади). Она меняет клиренс в пределах 80 миллиметров. Это можно сделать либо с помощью кнопки в салоне, либо с дисплея электронного ключа.
Кроме того, для модели доступно полноуправляемое шасси и активный задний стабилизатор.
Модель получит опционный пакет M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожный набор Off-Road, который предлагается впервые. С ним появится возможность выбрать один из четырех режимов движения: песок, скользкие камни, гравий или снег.
В разных режимах меняются настройки коробки, полного привода, системы стабилизации, высота дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.
В базовое оснащение входит электронная приборная панель и мультимедийный комплекс с возможностью управления жестами. Как «приборка», так и мультимедиа комплектуются 12,3-дюймовым экраном.
Также покупателям новинки будут доступны:
- проекционный дисплей;
- система кругового видеообзора;
- лазерные фары;
- адаптивный круиз-контроль;
- подстаканники с охлаждением и подогревом;
- панорамная стеклянная крыша;
- аудиосистема Bowers & Wilkins;
- продвинутый помощник при парковке.
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Последний позволяет машине двигаться по ранее уже пройденному пути, автоматически заведуя рулевым управлением и двигаясь задним ходом на дистанции до 80 метров.
BMW представила вседорожник X5 нового поколения. Публичная премьера автомобиля состоится в ноябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
BMW X5 2019 модельного года стал больше: на 36 миллиметров длиннее, на 66 миллиметров шире и на 19 миллиметров выше. Расстояние между осями по сравнению с предшественником стало больше на 42 миллиметра.
Объем багажника – 645 литров (при сложенных задних креслах – 1860 литров).
С декабря 2018 года для машины в качестве опции можно будет заказать второй ряд исключительно с двумя посадочными местами.
Также у модели, как и у предшественника, осталась двухстворчатая дверца багажника – с подъемной и откидной створкой. Обе секции могут открываться и закрываться автоматически.
Автомобиль получил пневматическую подвеску на передней и задней оси (у предшественника она была доступна только сзади). Она меняет клиренс в пределах 80 миллиметров. Это можно сделать либо с помощью кнопки в салоне, либо с дисплея электронного ключа.
Кроме того, для модели доступно полноуправляемое шасси и активный задний стабилизатор.
Модель получит опционный пакет M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожный набор Off-Road, который предлагается впервые. С ним появится возможность выбрать один из четырех режимов движения: песок, скользкие камни, гравий или снег.
В разных режимах меняются настройки коробки, полного привода, системы стабилизации, высота дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.
В базовое оснащение входит электронная приборная панель и мультимедийный комплекс с возможностью управления жестами. Как «приборка», так и мультимедиа комплектуются 12,3-дюймовым экраном.
Также покупателям новинки будут доступны:
- проекционный дисплей;
- система кругового видеообзора;
- лазерные фары;
- адаптивный круиз-контроль;
- подстаканники с охлаждением и подогревом;
- панорамная стеклянная крыша;
- аудиосистема Bowers & Wilkins;
- продвинутый помощник при парковке.
Читайте также: Jaguar похвалилась мощной новинкой
Последний позволяет машине двигаться по ранее уже пройденному пути, автоматически заведуя рулевым управлением и двигаясь задним ходом на дистанции до 80 метров.
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