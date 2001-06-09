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Раздел: Авто  
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Subaru похвалилась несколькими новинками

Subaru похвалилась несколькими новинкамиSubaru представила версии 2019 WRX и STI Series Gray

Subaru несколько дней назад в Соединённых Штатах на мероприятии Tecnica International Boxerfest представил версии STI Series Gray, а также 2019 WRX, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Наряду с этим представили серийную линейку седана версии Cool Gray Khaki. Транспортное средство WRX Series Gray оснащается 4-цилиндровым 2,0-литровым мотором с турбонаддувом, который генерирует практически 270 лошадиных сил.

Трансмиссией выступает шестиступенчатая «механика». Версию разрабатывали на базе комплектации WRX Premium. Стоимость транспортного средства составит примерно 33 500 американских долларов.

Версия STI Series Gray оснащают 4-цилиндровым 2,5-литровым силовым агрегатом с турбонаддувом, генерирующим 310 лошадиных сил. Мотор функционирует в тандеме с шестиступенчатой МКПП. Нужно отметить также более темный интерьер.

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В данном случае цена авто составит 40 600 долларов. Обе новинки на рынке авто должны появиться осенью текущего года.
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 Теги: Subaru, автомобиль

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Сегодня, 14:09 » Автор: Татьяна Ларина
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