Раскрыто имя новой модели Porsche

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Электромобиль Porsche выгнали на мороз Porsche приступила к зимними тестам своего первого электрокара – Mission E.

Porsche выпустит собственные электромобили Первый серийный электрокар под названием Mission E компания запланировала выпустить в 2019 году.

Porsche выпустит первый серийный электромобиль В движение машина будет приводиться с помощью двух электромоторов суммарной мощностью 600 лошадиных сил.