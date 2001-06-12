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Tesla готовит массовые увольнения сотрудников
Будет уволено более четырёх тысяч рабочих.
Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом объявил во вторник глава компании Маск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Он в своем Twitter отметил, что публикует внутрикорпоративный циркуляр, так как документ уже просочился в прессу. "Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в последние годы, что привело к некоторому дублирование ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправдано в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Несмотря на это и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать примерно 9% наших коллег по всей стране", - отметил Маск.
Он обусловил увольнение также решением не продлевать срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot и сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики. Сокращения коснутся в основном рабочих, находящихся на зарплате в компании.
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В ноябре 2016 Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за 2.6 млрд долларов. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.
Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом объявил во вторник глава компании Маск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Он в своем Twitter отметил, что публикует внутрикорпоративный циркуляр, так как документ уже просочился в прессу. "Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в последние годы, что привело к некоторому дублирование ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправдано в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Несмотря на это и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать примерно 9% наших коллег по всей стране", - отметил Маск.
Он обусловил увольнение также решением не продлевать срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot и сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики. Сокращения коснутся в основном рабочих, находящихся на зарплате в компании.
Читайте также: Volvo поделилась глобальными планами до 2025 года
В ноябре 2016 Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за 2.6 млрд долларов. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.
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