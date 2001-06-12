» » Tesla готовит массовые увольнения сотрудников
Раздел: Авто  
0

Tesla готовит массовые увольнения сотрудников

Tesla готовит массовые увольнения сотрудников Будет уволено более четырёх тысяч рабочих.

Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом объявил во вторник глава компании Маск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Он в своем Twitter отметил, что публикует внутрикорпоративный циркуляр, так как документ уже просочился в прессу. "Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в последние годы, что привело к некоторому дублирование ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправдано в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Несмотря на это и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать примерно 9% наших коллег по всей стране", - отметил Маск.

Он обусловил увольнение также решением не продлевать срок контракта с сетью магазинов стройматериалов Home Depot и сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики. Сокращения коснутся в основном рабочих, находящихся на зарплате в компании.

Читайте также: Volvo поделилась глобальными планами до 2025 года

В ноябре 2016 Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за 2.6 млрд долларов. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Tesla, увольнения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     264
     0

Похожие новости по теме

Глава компании Tesla рассказал о новом кроссовере Глава компании Tesla рассказал о новом кроссовере

Маск готовит новый кроссовер Tesla.

Tesla Motors сменила имя Tesla Motors сменила имя

Илон Маск неоднократно заявлял о планах компании расширить свой бизнес.

Tesla Motors совершила важную выгодную сделку Tesla Motors совершила важную выгодную сделку

Акционеры Tesla Motors одобрили покупку SolarCity

Электромобили Tesla получат солнечные батареи Электромобили Tesla получат солнечные батареи

Это позволит владельцам автомобилей меньше зависеть от электрических розеток.

Tesla Motors планирует выкупить SolarCity Tesla Motors планирует выкупить SolarCity

Водители Tesla, вероятно, смогут использовать солнечную энергию для зарядки своих электромобилей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх