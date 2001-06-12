Этот бензиновый автомобиль имеет наибольшие продажи в Украине с начала года

Эксперты назвали самую популярную модель в 2018 году.



В Украине бензиновые моторы возвращают себе былую популярность. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовала ассоциация «Укравтопром», сообщает



В ассоциации уверяют: в январе-мае 2018 года в структуре продаж новых авто бензиновые модели отвоевали 42%, тогда как в прошлом году показатель был на уровне 38%.



Самым популярным бензиновым автомобилем Украины в первые пять месяцев года стала Toyota Camry. Официально данная модель в нашей стране предлагается исключительно с 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Впрочем, возможно, на автобазарах авто можно найти и с другим двигателем.



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Высокий спрос на «Камри» в Украине позволил седану войти в топ-20 популярных автомобилей страны. По объемам продаж японская модель опережает куда более дешевые Skoda Octavia, Renault Logan и Volkswagen Polo. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Украине бензиновые моторы возвращают себе былую популярность. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовала ассоциация «Укравтопром», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram В ассоциации уверяют: в январе-мае 2018 года в структуре продаж новых авто бензиновые модели отвоевали 42%, тогда как в прошлом году показатель был на уровне 38%.Самым популярным бензиновым автомобилем Украины в первые пять месяцев года стала Toyota Camry. Официально данная модель в нашей стране предлагается исключительно с 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Впрочем, возможно, на автобазарах авто можно найти и с другим двигателем.Высокий спрос на «Камри» в Украине позволил седану войти в топ-20 популярных автомобилей страны. По объемам продаж японская модель опережает куда более дешевые Skoda Octavia, Renault Logan и Volkswagen Polo.



