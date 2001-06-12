Раздел: Авто
Этот бензиновый автомобиль имеет наибольшие продажи в Украине с начала года
Эксперты назвали самую популярную модель в 2018 году.
В Украине бензиновые моторы возвращают себе былую популярность. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовала ассоциация «Укравтопром», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
В ассоциации уверяют: в январе-мае 2018 года в структуре продаж новых авто бензиновые модели отвоевали 42%, тогда как в прошлом году показатель был на уровне 38%.
Самым популярным бензиновым автомобилем Украины в первые пять месяцев года стала Toyota Camry. Официально данная модель в нашей стране предлагается исключительно с 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Впрочем, возможно, на автобазарах авто можно найти и с другим двигателем.
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Высокий спрос на «Камри» в Украине позволил седану войти в топ-20 популярных автомобилей страны. По объемам продаж японская модель опережает куда более дешевые Skoda Octavia, Renault Logan и Volkswagen Polo.
В Украине бензиновые моторы возвращают себе былую популярность. Об этом свидетельствует статистика, которую опубликовала ассоциация «Укравтопром», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
В ассоциации уверяют: в январе-мае 2018 года в структуре продаж новых авто бензиновые модели отвоевали 42%, тогда как в прошлом году показатель был на уровне 38%.
Самым популярным бензиновым автомобилем Украины в первые пять месяцев года стала Toyota Camry. Официально данная модель в нашей стране предлагается исключительно с 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Впрочем, возможно, на автобазарах авто можно найти и с другим двигателем.
Читайте также: Tesla готовит массовые увольнения сотрудников
Высокий спрос на «Камри» в Украине позволил седану войти в топ-20 популярных автомобилей страны. По объемам продаж японская модель опережает куда более дешевые Skoda Octavia, Renault Logan и Volkswagen Polo.
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