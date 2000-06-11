Раздел: Авто
Раскрыта новая схема ввоза в Украину «евроблях»
Оказалось, что фальшивые документы – обычное дело для тех, кто ввозит автомобиль "на бляхах".
Украинские таможенники начали проверять фиктивность поручений, по которым в Украину ввозят автомобили на европейской регистрации. Оказалось, что фальшивые документы – обычное дело для тех, кто ввозит автомобиль "на бляхах".
В зоне деятельности Волынской таможни ГФС участились попытки граждан ввезти легковые автомобили на польской регистрации по фиктивным нотариальными доверенностями. В частности, только в течение недели должностными лицами управления противодействия таможенным правонарушениям было зафиксировано три таких факта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Волынянин, пересекая границу через пункт пропуска Ягодин на Volkswagen Passat, предъявил нотариальную доверенность на право пользования автомобилем, удостоверенное якобы нотариусом из г. Лодзь. Житель Черкасской области за рулем Skoda Octavia подал к таможенному контролю фиктивную доверенность от нотариуса г. Слубице. Гражданин Польши, направляясь в Украине на чужом Volkswagen Golf, воспользовался услугами аферистов, которые подделали нотариальную доверенность Канцелярии нотариальной г. Люблин.
Волынская таможня противодействует таким попыткам через отлаженные механизмы взаимодействия с уполномоченными органами иностранных государств. Проверки подлинности представленных к таможенному контролю поручений указанных канцелярий нотариальных Республики Польша не подтвердились. “Это не моя подпись, по номеру реестра значится другое лицо, документ является фальшивым”, – вот выводы польских нотариусов, именем которых воспользовались нечестные граждане.
Поэтому по фактам сокрытия от таможенного контроля, то есть за представление органу доходов и сборов в качестве основания для перемещения транспортных средств документов, полученных незаконным путем, все три автомобиля изъяты на складі таможни. Volkswagen Passat оценен экспертами в около 130 тыс. грн, Skoda Octavia – 126 тыс. грн, Volkswagen Golf – почти 90 тыс. грн.
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Согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного Кодекса Украины граждан за совершенные нарушения ожидает штраф в размере 100 процентов стоимости автомобилей и конфискация этих транспортных средств. Материалы переданы на рассмотрение судов.
Украинские таможенники начали проверять фиктивность поручений, по которым в Украину ввозят автомобили на европейской регистрации. Оказалось, что фальшивые документы – обычное дело для тех, кто ввозит автомобиль "на бляхах".
В зоне деятельности Волынской таможни ГФС участились попытки граждан ввезти легковые автомобили на польской регистрации по фиктивным нотариальными доверенностями. В частности, только в течение недели должностными лицами управления противодействия таможенным правонарушениям было зафиксировано три таких факта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Волынянин, пересекая границу через пункт пропуска Ягодин на Volkswagen Passat, предъявил нотариальную доверенность на право пользования автомобилем, удостоверенное якобы нотариусом из г. Лодзь. Житель Черкасской области за рулем Skoda Octavia подал к таможенному контролю фиктивную доверенность от нотариуса г. Слубице. Гражданин Польши, направляясь в Украине на чужом Volkswagen Golf, воспользовался услугами аферистов, которые подделали нотариальную доверенность Канцелярии нотариальной г. Люблин.
Волынская таможня противодействует таким попыткам через отлаженные механизмы взаимодействия с уполномоченными органами иностранных государств. Проверки подлинности представленных к таможенному контролю поручений указанных канцелярий нотариальных Республики Польша не подтвердились. “Это не моя подпись, по номеру реестра значится другое лицо, документ является фальшивым”, – вот выводы польских нотариусов, именем которых воспользовались нечестные граждане.
Поэтому по фактам сокрытия от таможенного контроля, то есть за представление органу доходов и сборов в качестве основания для перемещения транспортных средств документов, полученных незаконным путем, все три автомобиля изъяты на складі таможни. Volkswagen Passat оценен экспертами в около 130 тыс. грн, Skoda Octavia – 126 тыс. грн, Volkswagen Golf – почти 90 тыс. грн.
Читайте также: Как охладить автомобиль в жару без кондиционера
Согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного Кодекса Украины граждан за совершенные нарушения ожидает штраф в размере 100 процентов стоимости автомобилей и конфискация этих транспортных средств. Материалы переданы на рассмотрение судов.
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