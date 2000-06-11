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Bentley готовит «заряженную» спортверсию Bentayga
Внедорожник Bentayga надежно закрепился в своем сегменте.
По словам руководителя дизайнерского отдела автобренда Bentley Штефан Зилафф, автопроизводитель готовит к выходу спортверсию первого в истории автокомпании внедорожника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Со слов топ-менеджера, автоновинка будет оснащена более мощным шестилитровым мотором W12.
С новым силовым агрегатом машина способна набрать разгон до отметки 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимум скорости новой версии Bentayga зафиксирован на отметке в 301 км/ч.
Исходя из данных автопроизводителя, внедорожник Bentayga надежно закрепился в своем сегменте. На радость любителям более экологичного транспорта, автоконцерн выпустил гибридную версию силового агрегата с электромотором и бензиновой "шестеркой".
Как сообщает Зилафф, у обсуждаемой автомодели большое будущее на глобальном авторынке.
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И хотя официально цену на новую автомодель пока что не озвучивали, вероятно она будет в рамках цен на современные автомодели обсуждаемого автобренда.
По словам руководителя дизайнерского отдела автобренда Bentley Штефан Зилафф, автопроизводитель готовит к выходу спортверсию первого в истории автокомпании внедорожника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Со слов топ-менеджера, автоновинка будет оснащена более мощным шестилитровым мотором W12.
С новым силовым агрегатом машина способна набрать разгон до отметки 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимум скорости новой версии Bentayga зафиксирован на отметке в 301 км/ч.
Исходя из данных автопроизводителя, внедорожник Bentayga надежно закрепился в своем сегменте. На радость любителям более экологичного транспорта, автоконцерн выпустил гибридную версию силового агрегата с электромотором и бензиновой "шестеркой".
Как сообщает Зилафф, у обсуждаемой автомодели большое будущее на глобальном авторынке.
Читайте также: Гибридный Bentley Bentayga видели на тестах
И хотя официально цену на новую автомодель пока что не озвучивали, вероятно она будет в рамках цен на современные автомодели обсуждаемого автобренда.
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