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Раздел: Авто  
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Bentley готовит «заряженную» спортверсию Bentayga

Bentley готовит «заряженную» спортверсию BentaygaВнедорожник Bentayga надежно закрепился в своем сегменте.

По словам руководителя дизайнерского отдела автобренда Bentley Штефан Зилафф, автопроизводитель готовит к выходу спортверсию первого в истории автокомпании внедорожника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Со слов топ-менеджера, автоновинка будет оснащена более мощным шестилитровым мотором W12.

С новым силовым агрегатом машина способна набрать разгон до отметки 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимум скорости новой версии Bentayga зафиксирован на отметке в 301 км/ч.

Исходя из данных автопроизводителя, внедорожник Bentayga надежно закрепился в своем сегменте. На радость любителям более экологичного транспорта, автоконцерн выпустил гибридную версию силового агрегата с электромотором и бензиновой "шестеркой".

Как сообщает Зилафф, у обсуждаемой автомодели большое будущее на глобальном авторынке.

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И хотя официально цену на новую автомодель пока что не озвучивали, вероятно она будет в рамках цен на современные автомодели обсуждаемого автобренда.
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 Теги: Bentley, Bentayga

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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