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В Запорожье хотят регистрировать авто на "евробляхах"
Владельцы "евроблях" должны будут пройти регистрацию на местном уровне
В Запорожье планируют ввести регистрацию автомобилей на еврономерах (т.н. "евробляхи") на местном уровне. Об этом во время заседания по вопросам безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта сообщил губернатор Запорожской области Константин Брыль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чиновники провели экстренное совещание, поводом для которого стало рекордное количество ДТП, виновниками которых стали владельцы авто на "евробляхах".
"Хочу обратить особое внимание на ДТП, которые имеют большой резонанс в обществе. Это касается вопроса так называемых "евроблях" и контроля этого направления. Прекрасно понимаю, что принятие Законодательных инициатив в Верховной Раде Украины требует немало времени. И ужасные примеры безответственности водителей "евроблях" показывают, что мы должны принимать неотложные меры. Я говорю о том ДТП, где погибли мама и четырехлетняя девочка, найти виновников которой помогли только свидетели аварии. Ведь без них мы бы никогда не узнали – кто управлял тем авто", – отметил Константин Брыль.
Также губернатор добавил, что необходимо идентифицировать всех водителей, управляющих транспортными средствами на еврономерах – и они должны будут пройти соответствующую регистрацию на местном уровне, чтобы по соответствующей базе данных их могли проверять и идентифицировать представители Нацполиции.
В ближайшее время планируется провести заседание Совета обороны области, где чиновники должны принять соответствующие положения и прописать порядок действий правоохранителей. Данное решение будет действовать по всей территории Запорожской области.
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Напомним, в Украине готовятся ввести карательные меры для владельцев автомобилей на еврономерах. Пока идет обсуждение и в парламент документ еще не подан.
В Запорожье планируют ввести регистрацию автомобилей на еврономерах (т.н. "евробляхи") на местном уровне. Об этом во время заседания по вопросам безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта сообщил губернатор Запорожской области Константин Брыль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чиновники провели экстренное совещание, поводом для которого стало рекордное количество ДТП, виновниками которых стали владельцы авто на "евробляхах".
"Хочу обратить особое внимание на ДТП, которые имеют большой резонанс в обществе. Это касается вопроса так называемых "евроблях" и контроля этого направления. Прекрасно понимаю, что принятие Законодательных инициатив в Верховной Раде Украины требует немало времени. И ужасные примеры безответственности водителей "евроблях" показывают, что мы должны принимать неотложные меры. Я говорю о том ДТП, где погибли мама и четырехлетняя девочка, найти виновников которой помогли только свидетели аварии. Ведь без них мы бы никогда не узнали – кто управлял тем авто", – отметил Константин Брыль.
Также губернатор добавил, что необходимо идентифицировать всех водителей, управляющих транспортными средствами на еврономерах – и они должны будут пройти соответствующую регистрацию на местном уровне, чтобы по соответствующей базе данных их могли проверять и идентифицировать представители Нацполиции.
В ближайшее время планируется провести заседание Совета обороны области, где чиновники должны принять соответствующие положения и прописать порядок действий правоохранителей. Данное решение будет действовать по всей территории Запорожской области.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с участием авто на "евробляхах"
Напомним, в Украине готовятся ввести карательные меры для владельцев автомобилей на еврономерах. Пока идет обсуждение и в парламент документ еще не подан.
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