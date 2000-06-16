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Кличко предложил эвакуировать и сдавать на металл брошенные авто
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Киевский городской глава Виталий Кличко поручил обследовать территории во всех районах города для выявления старых заброшенных автомобилей, сообщает Киевская городская государственная администрация, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
«Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто», - цитирует КГГА заявление Кличко в телеэфире.
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Если же владельцев таких автомобилей не находят, то, по словам Кличко, со временем такие машины следует утилизировать на металлолом.
Киевский городской глава Виталий Кличко поручил обследовать территории во всех районах города для выявления старых заброшенных автомобилей, сообщает Киевская городская государственная администрация, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
«Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто», - цитирует КГГА заявление Кличко в телеэфире.
Читайте также: В Запорожье хотят регистрировать авто на "евробляхах"
Если же владельцев таких автомобилей не находят, то, по словам Кличко, со временем такие машины следует утилизировать на металлолом.
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