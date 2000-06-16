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Раздел: Авто  
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Кличко предложил эвакуировать и сдавать на металл брошенные авто

Кличко предложил эвакуировать и сдавать на металл брошенные авто Мэр задумался об изменениях после взрыва брошенной "Волги".

Киевский городской глава Виталий Кличко поручил обследовать территории во всех районах города для выявления старых заброшенных автомобилей, сообщает Киевская городская государственная администрация, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

«Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто», - цитирует КГГА заявление Кличко в телеэфире.

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Если же владельцев таких автомобилей не находят, то, по словам Кличко, со временем такие машины следует утилизировать на металлолом.
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 Теги: Кличко, автомобили

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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