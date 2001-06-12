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Раздел: Авто  
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Toyota выпустит серийный спорткар мощностью 1000 лошадиных сил

Toyota выпустит серийный спорткар мощностью 1000 лошадиных сил Новинка может стать одной из самых быстрых машин в мире.

В модельном ряду Toyota появится настоящий зверь. Компания запускает в серийное производство спорткар GR Super Sport Concept, мощность которого достигает 1 000 лошадиных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram

Столько «энергии» будет вырабатывать гибридная силовая установка, построенная на базе 2.4-литрового бензинового мотора с двумя турбинами.

Максимальная скорость автомобиля не разглашается. Однако, учитывая мощность двигателя, можно предположить, что новинка поборется за место в рейтинге самых быстрых машин в мире.

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В Украине Toyota пользуется высоким спросом. В частности, по итогам продаж в январе-мае 2018 года в рейтинг самых популярных авто страны попало сразу три модели японской марки: Land Cruiser Prado, Camry и RAV4.
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 Теги: Toyota, спорткар

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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