Раздел: Авто
Toyota выпустит серийный спорткар мощностью 1000 лошадиных сил
Новинка может стать одной из самых быстрых машин в мире.
В модельном ряду Toyota появится настоящий зверь. Компания запускает в серийное производство спорткар GR Super Sport Concept, мощность которого достигает 1 000 лошадиных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram
Столько «энергии» будет вырабатывать гибридная силовая установка, построенная на базе 2.4-литрового бензинового мотора с двумя турбинами.
Максимальная скорость автомобиля не разглашается. Однако, учитывая мощность двигателя, можно предположить, что новинка поборется за место в рейтинге самых быстрых машин в мире.
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В Украине Toyota пользуется высоким спросом. В частности, по итогам продаж в январе-мае 2018 года в рейтинг самых популярных авто страны попало сразу три модели японской марки: Land Cruiser Prado, Camry и RAV4.
В модельном ряду Toyota появится настоящий зверь. Компания запускает в серийное производство спорткар GR Super Sport Concept, мощность которого достигает 1 000 лошадиных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram
Столько «энергии» будет вырабатывать гибридная силовая установка, построенная на базе 2.4-литрового бензинового мотора с двумя турбинами.
Максимальная скорость автомобиля не разглашается. Однако, учитывая мощность двигателя, можно предположить, что новинка поборется за место в рейтинге самых быстрых машин в мире.
Читайте также: BMW сделала громкую премьеру новой "8 Series" на гоночной трассе
В Украине Toyota пользуется высоким спросом. В частности, по итогам продаж в январе-мае 2018 года в рейтинг самых популярных авто страны попало сразу три модели японской марки: Land Cruiser Prado, Camry и RAV4.
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