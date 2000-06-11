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Раздел: Авто  
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Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар

Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкарКоманда выступает на «24 часах Ле-Мана».

Спортивное подразделение «Тойоты» — Gazoo Racing — подтвердило планы по запуску в серию 1000-сильного гиперкара GR Super Sport Concept. Впервые прототип показали в январе этого года на автосалоне в Токио, а теперь привезли на марафон «24 часа Ле-Мана».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

Полноприводный гиперкар получит полностью карбоновую конструкцию и будет оснащаться гибридной силовой установкой, построенной на базе шестицилиндрового бензинового битурбо мотора объемом 2,4 литра. Этот же агрегат используется на спортпрототипе Toyota TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Другой информации о серийном гиперкаре пока нет.

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Предполагается, что этот автомобиль через два года примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость. С 2020 года будут изменены правила соревнования, которые позволят создавать машины, больше похожие на серийные модели.

В этом году заводская команда выступает на «24 часах Ле-Мана» со спортпрототипом TS050 Hybrid. Две машины коллектива по итогам квалификации заняли первые места.
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 Теги: Toyota, гиперкар

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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