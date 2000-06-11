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Раздел: Авто  
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Mitsubishi Xpander появится в более доступной комплектации

Mitsubishi Xpander появится в более доступной комплектации Новая модель будет обладать более слабыми характеристиками.

Японский автогигант Mitsubishi планирует расширить линейку комплектаций нового внедорожного минивэна Xpander, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Теперь автомобиль получит более доступную базовую версию с пятиместным салоном. В список оснащения бюджетного кросс-вэна также войдут: ABS, ESP, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, тканевая отделка сидений, штампованные колёсные диски на 16 дюймов, а также штатная аудиосистема с четырьмя динамиками.

Под капотом Xpander устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 120 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Более богатые версии оснащаются гидромеханическим 4-диапазонным "автоматом". Привод - только передний.

Напомним, в модельном ряду MMC Motors новинка занимает место на ступеньку ниже Mitsubishi Eclipse Cross. Габариты Xpander: длина - 4 475 мм, ширина - 1 750 мм, высота - 1 700 мм, колёсная база - 2 775 мм, клиренс - 205 мм.

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Топовые модификации кросс-вэна с семью посадочными местами дополнительно оборудованы: информационно-развлекательным комплексом Smartphone Link Display Audio с большим тачскрином и камерами кругового видеообзора, бесключевым доступом в салон, кнопкой запуска двигателя, боковыми подушками и шторками безопасности, кожаной отделкой интерьера, а также панорамным люком.
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 Теги: Mitsubishi, Xpander

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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