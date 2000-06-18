Раздел: Авто
В Париже представили уникальный армейский багги
Интересное транспортное средство оснащено двигателем Peugeot.
На международной выставке вооружения Eurosatory 2018 в Париже можно было увидеть уникальное по конструкции багги армейского назначения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Машину Assaut презентовал известный производитель подобных транспортных средств – компания Booxt.
Изюминка Booxt Assaut – специальные шины Michelin run-flat, которые не нуждаются в подкачке, так как представляют собой набор резиновых спиц в оправе. Такие шины не боятся пулевых попаданий и других повреждений.
Еще одна особенность багги – легкая и сверхпрочная пространственная рама-каркас, изготовленная французской компанией Groupe Roze. В итоге багги может перевозить до 4 десантников с полным снаряжением или груз в 700 кг. При этом багги Booxt Assaut может развивать максимальную скорость до 160 км/ч.
Машину приводит в движение двухлитровый дизель Peugeot мощностью 180 л.с. (400 Нм). В паре с ним установлена механическая коробка передач. Багги оснащено также дифференциалом ограниченного трения.
Читайте также: Французский производитель DS прекратил выпуск двух моделей хетчбэков
Более подробная информация о Booxt Assaut должная появится к концу года. А там, глядишь, багги примут на вооружение.
На международной выставке вооружения Eurosatory 2018 в Париже можно было увидеть уникальное по конструкции багги армейского назначения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Машину Assaut презентовал известный производитель подобных транспортных средств – компания Booxt.
Изюминка Booxt Assaut – специальные шины Michelin run-flat, которые не нуждаются в подкачке, так как представляют собой набор резиновых спиц в оправе. Такие шины не боятся пулевых попаданий и других повреждений.
Еще одна особенность багги – легкая и сверхпрочная пространственная рама-каркас, изготовленная французской компанией Groupe Roze. В итоге багги может перевозить до 4 десантников с полным снаряжением или груз в 700 кг. При этом багги Booxt Assaut может развивать максимальную скорость до 160 км/ч.
Машину приводит в движение двухлитровый дизель Peugeot мощностью 180 л.с. (400 Нм). В паре с ним установлена механическая коробка передач. Багги оснащено также дифференциалом ограниченного трения.
Читайте также: Французский производитель DS прекратил выпуск двух моделей хетчбэков
Более подробная информация о Booxt Assaut должная появится к концу года. А там, глядишь, багги примут на вооружение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
80
0
Также советуем посмотреть
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
Оставьте свой комментарий