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Раздел: Авто  
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В Париже представили уникальный армейский багги

В Париже представили уникальный армейский багги Интересное транспортное средство оснащено двигателем Peugeot.

На международной выставке вооружения Eurosatory 2018 в Париже можно было увидеть уникальное по конструкции багги армейского назначения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Машину Assaut презентовал известный производитель подобных транспортных средств – компания Booxt.

Изюминка Booxt Assaut – специальные шины Michelin run-flat, которые не нуждаются в подкачке, так как представляют собой набор резиновых спиц в оправе. Такие шины не боятся пулевых попаданий и других повреждений.

Еще одна особенность багги – легкая и сверхпрочная пространственная рама-каркас, изготовленная французской компанией Groupe Roze. В итоге багги может перевозить до 4 десантников с полным снаряжением или груз в 700 кг. При этом багги Booxt Assaut может развивать максимальную скорость до 160 км/ч.

Машину приводит в движение двухлитровый дизель Peugeot мощностью 180 л.с. (400 Нм). В паре с ним установлена механическая коробка передач. Багги оснащено также дифференциалом ограниченного трения.

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Более подробная информация о Booxt Assaut должная появится к концу года. А там, глядишь, багги примут на вооружение.

В Париже представили уникальный армейский багги
В Париже представили уникальный армейский багги
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 Теги: Париж, багги, армия

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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