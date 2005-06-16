Раздел: Авто
В коллективе Tesla появился шпион, досаждающий Илону Маску
Человек занимается саботажем в компании.
Илон Маск направил электронное письмо всем сотрудникам о том, что в рядах компании находится саботажник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Этот человек провел довольно обширный и разрушительный саботаж для операций компании, в том числе путем изменения кода на внутренний продукт и экспорта данных посторонним", - говорится в сообщении.
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Из предполагаемых "врагов" компании Tesla, желающие ей "смерти", Маск назвал бизнесменов Уолл-стрит, которые "уже потеряли миллиарды долларов и потеряют гораздо больше".
Илон Маск направил электронное письмо всем сотрудникам о том, что в рядах компании находится саботажник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Этот человек провел довольно обширный и разрушительный саботаж для операций компании, в том числе путем изменения кода на внутренний продукт и экспорта данных посторонним", - говорится в сообщении.
Читайте также: Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе
Из предполагаемых "врагов" компании Tesla, желающие ей "смерти", Маск назвал бизнесменов Уолл-стрит, которые "уже потеряли миллиарды долларов и потеряют гораздо больше".
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