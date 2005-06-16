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Раздел: Авто  
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В коллективе Tesla появился шпион, досаждающий Илону Маску

В коллективе Tesla появился шпион, досаждающий Илону Маску Человек занимается саботажем в компании.

Илон Маск направил электронное письмо всем сотрудникам о том, что в рядах компании находится саботажник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Этот человек провел довольно обширный и разрушительный саботаж для операций компании, в том числе путем изменения кода на внутренний продукт и экспорта данных посторонним", - говорится в сообщении.

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Из предполагаемых "врагов" компании Tesla, желающие ей "смерти", Маск назвал бизнесменов Уолл-стрит, которые "уже потеряли миллиарды долларов и потеряют гораздо больше".
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 Теги: Tesla, шпион, Илон Маск

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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