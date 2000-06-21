Раздел: Авто
Модельный ряд Opel уменьшился на две разновидности машин
Автомобили не выдержали конкуренции.
Некогда популярные модели Opel Astra GTC и Opel Zafira снимают с производства. Машины оказались неконкурентоспособными на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
С Astra GTC все понятно — ведь даже при смене поколений базового хэтча с J на K его спортивная версия осталась прежней. В разработку нового не вкладывались — горячие хэтчбеки теряют популярность, спортивность отступает перед кроссоверами.
Впрочем, GTC не был бестселлером. Машина разошлась тиражом всего 40 тыс. (за семь лет). Предыдущие поколения горячих Опелей Astra OPC были популярнее.
Другое дело Zafira. Эта модель в своем первом поколении просто «порвала» рынок. Второе также продавалось отлично, а третье хорошо стартовало, но сейчас продажи сошли на нет… И это не вина Зафиры — машина вышла просто отличная, проблема в том, что ниша минивэнов в Европе умирает — машины не выдержали конкуренции с 7-местными кроссоверами.
На замену Зафире в линейке уже есть машина — Opel Grandland X, который является «братом» по платформе с Peugeot 3008 (Opel входит в PSA и переходит на платформы концерна).
Читайте также: В коллективе Tesla появился шпион, досаждающий Илону Маску
Кроме того, французы намерены переформатировать подразделение OPC: из придворного тюнинг-ателье оно превратится в электромобильное. Нечто подобное произошло с вольвовским Polestar.
Некогда популярные модели Opel Astra GTC и Opel Zafira снимают с производства. Машины оказались неконкурентоспособными на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
С Astra GTC все понятно — ведь даже при смене поколений базового хэтча с J на K его спортивная версия осталась прежней. В разработку нового не вкладывались — горячие хэтчбеки теряют популярность, спортивность отступает перед кроссоверами.
Впрочем, GTC не был бестселлером. Машина разошлась тиражом всего 40 тыс. (за семь лет). Предыдущие поколения горячих Опелей Astra OPC были популярнее.
Другое дело Zafira. Эта модель в своем первом поколении просто «порвала» рынок. Второе также продавалось отлично, а третье хорошо стартовало, но сейчас продажи сошли на нет… И это не вина Зафиры — машина вышла просто отличная, проблема в том, что ниша минивэнов в Европе умирает — машины не выдержали конкуренции с 7-местными кроссоверами.
На замену Зафире в линейке уже есть машина — Opel Grandland X, который является «братом» по платформе с Peugeot 3008 (Opel входит в PSA и переходит на платформы концерна).
Читайте также: В коллективе Tesla появился шпион, досаждающий Илону Маску
Кроме того, французы намерены переформатировать подразделение OPC: из придворного тюнинг-ателье оно превратится в электромобильное. Нечто подобное произошло с вольвовским Polestar.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
493
0
Также советуем посмотреть
- Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
- Прикольные фотки «чудиков», которых можно встретить в транспорте
- Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
- Милые коты, которые не могут расстаться с собаками
- В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
- Забавные фотки, способные развеять плохое настроение
- Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов
- Боевики «ДНР» насмешили своими «достижениями»
- Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
- Партії підуть на вибори з фінансами з підтверджених джерел
- «Хищник» оседлал «Чужого»: байкер развеселил креативным костюмом
- На цепи: питона настигла «карма» за съеденную собаку
- Всесильний «Юра Єнакіївський» отримав ляпас
- Новий курс України: перезаснування як воно є
- В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны
- В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН
- В Индии мыши уничтожили миллион, забравшись в банкомат
- Сандерса считают одним из вероятных кандидатов на президентский пост
- Україні доведеться пережити дві виборчих кампанії
- Суровый кот насмешил Сеть, нокаутировав плюшевую игрушку
- Жебривский понял, что лучше вовремя уйти самому
- Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи
- Іван Драч – це частина мого життя
- «Каждую зиму замерзаем»: россияне насмешили нелепыми угрозами в адрес Украины
- В Харькове в здание городского совета бросили дымовую шашку
- Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на свое убийство
- В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантами
- Не стоит обижать киргизов
- Что означает для Украины повышение ставки в США
- Украинцам угрожают пожары
Оставьте свой комментарий