» » Модельный ряд Opel уменьшился на две разновидности машин
Раздел: Авто  
0

Модельный ряд Opel уменьшился на две разновидности машин

Модельный ряд Opel уменьшился на две разновидности машин Автомобили не выдержали конкуренции.

Некогда популярные модели Opel Astra GTC и Opel Zafira снимают с производства. Машины оказались неконкурентоспособными на рынке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

С Astra GTC все понятно — ведь даже при смене поколений базового хэтча с J на K его спортивная версия осталась прежней. В разработку нового не вкладывались — горячие хэтчбеки теряют популярность, спортивность отступает перед кроссоверами.

Впрочем, GTC не был бестселлером. Машина разошлась тиражом всего 40 тыс. (за семь лет). Предыдущие поколения горячих Опелей Astra OPC были популярнее.

Другое дело Zafira. Эта модель в своем первом поколении просто «порвала» рынок. Второе также продавалось отлично, а третье хорошо стартовало, но сейчас продажи сошли на нет… И это не вина Зафиры — машина вышла просто отличная, проблема в том, что ниша минивэнов в Европе умирает — машины не выдержали конкуренции с 7-местными кроссоверами.

На замену Зафире в линейке уже есть машина — Opel Grandland X, который является «братом» по платформе с Peugeot 3008 (Opel входит в PSA и переходит на платформы концерна).

Читайте также: В коллективе Tesla появился шпион, досаждающий Илону Маску

Кроме того, французы намерены переформатировать подразделение OPC: из придворного тюнинг-ателье оно превратится в электромобильное. Нечто подобное произошло с вольвовским Polestar.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Opel, машины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     493
     0

Похожие новости по теме

Opel cняла с производства две популярных модели авто Opel cняла с производства две популярных модели авто

Нынешнее поколение Opel Astra очень неплохой компактный хетчбек, который отвечал всем требованиям в повседневной эксплуатации.

Новый Opel Astra сфотографировали на тестах в одной из стран ЕС Новый Opel Astra сфотографировали на тестах в одной из стран ЕС

Папарацци сфотографировали автомобиль.

Американцы удивлены новому Opel Astra Американцы удивлены новому Opel Astra

В США очевидцы оказались озадачены появлением на дорогах обновленной версии Opel Astra.

Первые изображения обновленного минивэна Opel Zafira Первые изображения обновленного минивэна Opel Zafira

«Зафиру» сделают похожей на Astra последнего поколения.

Появились первые фото нового Opel Astra Появились первые фото нового Opel Astra

Раскрыты некоторые детали машины следующего поколения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх