Раздел: Авто
Volvo представила новый S60
Volvo представила S60 нового поколения.
Премьера модели состоялась на церемонии открытия завода марки в США. Седан стал первым автомобилем бренда, который будет продаваться без дизельного двигателя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
По сравнению с предшественником новинка стала на 126 миллиметров длиннее, а расстояние между осями у нее увеличилось на 96 миллиметров. Благодаря этому объем багажника S60 вырос с 380 до 442 литров (при сложенных задних креслах – 1 680 литров).
Базовым мотором для седана станет 2-литровый двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Такой автомобиль будет только переднеприводным. Полный привод получат машины с 310-сильным агрегатом.
Помимо этого, модель будет предлагаться в двух полноприводных гибридных модификациях, оснащенных силовыми установками, которые выдают 340 и 400 лошадиных сил.
Самый мощный вариант позволит набирать «сотню» за 4,9 секунды.
Для топового варианта можно заказать спорт-пакет Polestar Engineered. С ним отдача силовой установки возрастет до 415 «лошадей», появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески.
Первые 100 километров в час такая машина сможет набирать на 0,2 секунды быстрее базовой.
Читайте также: Volvo представит новый седан
Volvo S60 2019 модельного года получит:
- систему полуавтоматического вождения (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час);
- систему определения пешеходов и крупных животных на дороге;
- систему предотвращения выезда на полосу встречного движения;
- систему предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.
Премьера модели состоялась на церемонии открытия завода марки в США. Седан стал первым автомобилем бренда, который будет продаваться без дизельного двигателя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
По сравнению с предшественником новинка стала на 126 миллиметров длиннее, а расстояние между осями у нее увеличилось на 96 миллиметров. Благодаря этому объем багажника S60 вырос с 380 до 442 литров (при сложенных задних креслах – 1 680 литров).
Базовым мотором для седана станет 2-литровый двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Такой автомобиль будет только переднеприводным. Полный привод получат машины с 310-сильным агрегатом.
Помимо этого, модель будет предлагаться в двух полноприводных гибридных модификациях, оснащенных силовыми установками, которые выдают 340 и 400 лошадиных сил.
Самый мощный вариант позволит набирать «сотню» за 4,9 секунды.
Для топового варианта можно заказать спорт-пакет Polestar Engineered. С ним отдача силовой установки возрастет до 415 «лошадей», появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески.
Первые 100 километров в час такая машина сможет набирать на 0,2 секунды быстрее базовой.
Читайте также: Volvo представит новый седан
Volvo S60 2019 модельного года получит:
- систему полуавтоматического вождения (заведует разгоном, торможение и рулевым управлением на скорости до 130 километров в час);
- систему определения пешеходов и крупных животных на дороге;
- систему предотвращения выезда на полосу встречного движения;
- систему предупреждения о движущихся в поперечном направлении машинах.
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