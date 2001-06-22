Раздел: Авто
Chevrolet презентовала новый Spin
Пресс-служба компании Chevrolet опубликовала в сети фотографии новой версии компактного минивэна Spin.
Публичный дебют автомобиля состоится только в конце текущего года, а продажи планируются в начале 2019 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ранее предполагалось, что обновленная версия Chevrolet Spin будет представлена еще в прошлом месяце, однако специалисты отметили, что компания поменяла свои планы. Так, публичный дебют модели пройдет только в конце текущего года. Но сейчас нам дали возможность взглянуть на фотографии предстоящей новинки.
Прежде всего отметим, что автомобиль предназначается для Южной Америки. Однако он также поставляется и на другие рынки.
Новинка, которая получила второе обновление с 2012 года, будет предлагаться как в пятиместном, так и в семиместном варианте. От модели 2015 года автомобиль сильно не отличается. Передняя часть включая оптику и решетку радиатора осталась прежней, но бампер получил новый дизайн.
В качестве силового агрегата под капотом будет установлен прежний атмосферник с рабочим объемом 1,8 литра. Причем адаптация мотора к топливу низкого качества повлияла на мощность, которая не превышает 106 лошадиных сил. В паре с ним может быть установлена механическая или автоматическая трансмиссия.
Судя по фотографиям, внутреннее оснащение новинки будет не скромным, но большинство оборудования будет доступно исключительно в качестве опции. Так, в глаза бросается двухцветная отделка салона в черно-коричневых тонах. Судя по всему, в качестве отделки будет использована искусственная кожа.
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В оснащение войдет мультифункциональное рулевое колесо, обновленная панель приборов с ЖК дисплеем, информационно-развлекательная система с большим дисплеем на центральной консоли, а также климатическая система и круиз-контроль. Вполне возможно, что будут доступны датчики парковки, камера заднего вида, и дополнительные опции комфорта.
Публичный дебют автомобиля состоится только в конце текущего года, а продажи планируются в начале 2019 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ранее предполагалось, что обновленная версия Chevrolet Spin будет представлена еще в прошлом месяце, однако специалисты отметили, что компания поменяла свои планы. Так, публичный дебют модели пройдет только в конце текущего года. Но сейчас нам дали возможность взглянуть на фотографии предстоящей новинки.
Прежде всего отметим, что автомобиль предназначается для Южной Америки. Однако он также поставляется и на другие рынки.
Новинка, которая получила второе обновление с 2012 года, будет предлагаться как в пятиместном, так и в семиместном варианте. От модели 2015 года автомобиль сильно не отличается. Передняя часть включая оптику и решетку радиатора осталась прежней, но бампер получил новый дизайн.
В качестве силового агрегата под капотом будет установлен прежний атмосферник с рабочим объемом 1,8 литра. Причем адаптация мотора к топливу низкого качества повлияла на мощность, которая не превышает 106 лошадиных сил. В паре с ним может быть установлена механическая или автоматическая трансмиссия.
Судя по фотографиям, внутреннее оснащение новинки будет не скромным, но большинство оборудования будет доступно исключительно в качестве опции. Так, в глаза бросается двухцветная отделка салона в черно-коричневых тонах. Судя по всему, в качестве отделки будет использована искусственная кожа.
Читайте также: Chevrolet прорекламировала новый кроссовер с помощью пиджака
В оснащение войдет мультифункциональное рулевое колесо, обновленная панель приборов с ЖК дисплеем, информационно-развлекательная система с большим дисплеем на центральной консоли, а также климатическая система и круиз-контроль. Вполне возможно, что будут доступны датчики парковки, камера заднего вида, и дополнительные опции комфорта.
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