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Раздел: Авто  
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Стало известно, какой "фишкой" оснастят Mazda CX-5

Стало известно, какой "фишкой" оснастят Mazda CX-5Кроссовер Mazda CX-5 может получить двигатель с турбонаддувом — это следует из документов, найденных американским изданием The truth about cars.

В сертификационных бумагах калифорнийского агентства CARB фигурируют результаты испытаний турбомотора 2.5 на токсичность — указано, что он может ставиться на модели CX-9 или CX-5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Турбомотор 2.5 из семейства SkyАctive с самого начала ставился на флагманский кроссовер Mazda CX-9, где развивал 231 лошадиную силу. Теперь этим двигателем стали оснащать и другие модели марки. Так, минувшей оcенью на автосалоне в Лос-Анджелесе представили обновленный седан Mazda6 с таким мотором. Поэтому его появление на CX-5 выглядит ожидаемым шагом.

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Сейчас кроссовер Mazda CX-5 предлагается исключительно с атмосферными моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 150 и 194 лошадиные силы.
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Сегодня, 10:30 » Автор: Алена Шимко
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