Раздел: Авто
Стало известно, какой "фишкой" оснастят Mazda CX-5
Кроссовер Mazda CX-5 может получить двигатель с турбонаддувом — это следует из документов, найденных американским изданием The truth about cars.
В сертификационных бумагах калифорнийского агентства CARB фигурируют результаты испытаний турбомотора 2.5 на токсичность — указано, что он может ставиться на модели CX-9 или CX-5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Турбомотор 2.5 из семейства SkyАctive с самого начала ставился на флагманский кроссовер Mazda CX-9, где развивал 231 лошадиную силу. Теперь этим двигателем стали оснащать и другие модели марки. Так, минувшей оcенью на автосалоне в Лос-Анджелесе представили обновленный седан Mazda6 с таким мотором. Поэтому его появление на CX-5 выглядит ожидаемым шагом.
Читайте также: Стало известно, каким мотором оснастят обновленный KIA Sportage
Сейчас кроссовер Mazda CX-5 предлагается исключительно с атмосферными моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 150 и 194 лошадиные силы.
В сертификационных бумагах калифорнийского агентства CARB фигурируют результаты испытаний турбомотора 2.5 на токсичность — указано, что он может ставиться на модели CX-9 или CX-5, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Турбомотор 2.5 из семейства SkyАctive с самого начала ставился на флагманский кроссовер Mazda CX-9, где развивал 231 лошадиную силу. Теперь этим двигателем стали оснащать и другие модели марки. Так, минувшей оcенью на автосалоне в Лос-Анджелесе представили обновленный седан Mazda6 с таким мотором. Поэтому его появление на CX-5 выглядит ожидаемым шагом.
Читайте также: Стало известно, каким мотором оснастят обновленный KIA Sportage
Сейчас кроссовер Mazda CX-5 предлагается исключительно с атмосферными моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 150 и 194 лошадиные силы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
279
0
Также советуем посмотреть
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
- "До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
- В Украине проведут масштабные учения авиации
- Свежие фотомемы для отличного настроения
- Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
- Трамп умудрился "унизить" Меркель с помощью конфет
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
Оставьте свой комментарий