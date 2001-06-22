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Раздел: Авто  
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Минивэн меняет номера на ходу. Видео

Минивэн меняет номера на ходу. ВидеоНа подъезде к дорожным камерам платной автодороги этот автомобиль прячет свой номерной знак.

Очевидцы поймали в кадр семейный микроавтобус Chrysler Pacifica с настоящей шпионской системой сокрытия номеров, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Причиной для таких манипуляций могло стать нежелание водителя минивэна платить за проезд по платной автодороге.

Вдоль магистрали установлены камеры, которые фиксируют номерные знаки проезжающих автомобилей, владельцы которых впоследствии получают счет за пользование дорогой. В большинстве случаев.

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Иногда же попадаются такие хитрые водители как этот, которые не желают платить.

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 Теги: мошенники, минивэн, номера

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Сегодня, 17:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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