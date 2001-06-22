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Раздел: Авто  
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В России создали вездеход нового поколения

В России создали вездеход нового поколенияМаршрут пролегал через горные хребты.

Машина нужна там, где нет возможности строить дороги, и уже прошла испытания в Якутии и на Чукотке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.

Русак-3993 — прототип нового поколения транспортных средств-амфибий, созданный специально для Арктики и Антарктики. Такие машины нужны там, где нет смысла прокладывать дороги. Например, плотность населения Чукотки составляет лишь 0,7 человека на один квадратный километр, там требуются не дороги, а вездеходная техника, которая в этих климатических условиях будет надежно работать, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от остального мира.

Над созданием машины трудились ученые Нижегородского технического университета и конструкторы завода механических трансмиссий из Набережных Челнов. Русак-3993 не только построен, но и прошел испытания в условиях Крайнего Севера.

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В период весенней распутицы ученым удалось проверить все системы машины и отработать различные способы преодоления препятствий. Маршрут пролегал через горные хребты, болота, дороги с размокшим грунтом и снежную целину. В ходе испытаний удалось преодолеть минимум пять различных типов дорог.
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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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