Раздел: Авто
Kia тестирует новую версию своего флагманского седана
Марка вывела на тесты новый вариант исполнения K9/K900/Quoris.
В Сеть выложили фото закамуфлированной «четырехдверки» K9 новой генерации. В России модель известна как Quoris.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Большой седан Kia второго поколения дебютировал в Корее в марте этого года, там модель уже продают, на домашнем рынке она зовется K9. Весной же показали и американскую модификацию, она практически идентична корейскому варианту. В Штатах «четырехдверка» нового поколения появится к концу 2018-го под индексом K900. Имя российской версии – Quoris, «наш» седан тоже вряд ли будет отличаться от K9/K900, его представят в этом году, но точная дата пока не объявлена.
Казалось бы, Kia уже нечего скрывать, однако на форуме портала Bobaedream появился снимок замаскированной машины: под камуфляжем угадывается флагман Kia, при этом автор фото утверждает, что оно было сделано недавно.
Читайте также: Lexus показал новое поколение своего флагманского седана
Предполагается, что марка вывела на тесты новый вариант исполнения K9/K900/Quoris. У автомобиля на фото – черные колесные диски, которых пока нет в корейском конфигураторе. Не исключено, что Kia готовится вывести на рынок «оспортивленную» модификацию. Согласно другой версии, производитель тестирует гибридный вариант.
Напомним, новый K9/K900/Quoris построен на той же платформе, что и Genesis G90, тогда как седан Kia предыдущей генерации создан на базе Hyundai Equus (кстати, на смену этому Хёндэ и пришел G90). Длина Quoris второго поколения равна 5 120 мм, что на 25 мм больше, чем у предшественника, ширина составляет 1 915 мм (+15 мм), высота прежняя – 1 490 мм, размер колесной базы – 3 105 мм (+60 мм).
В Сеть выложили фото закамуфлированной «четырехдверки» K9 новой генерации. В России модель известна как Quoris.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Большой седан Kia второго поколения дебютировал в Корее в марте этого года, там модель уже продают, на домашнем рынке она зовется K9. Весной же показали и американскую модификацию, она практически идентична корейскому варианту. В Штатах «четырехдверка» нового поколения появится к концу 2018-го под индексом K900. Имя российской версии – Quoris, «наш» седан тоже вряд ли будет отличаться от K9/K900, его представят в этом году, но точная дата пока не объявлена.
Казалось бы, Kia уже нечего скрывать, однако на форуме портала Bobaedream появился снимок замаскированной машины: под камуфляжем угадывается флагман Kia, при этом автор фото утверждает, что оно было сделано недавно.
Читайте также: Lexus показал новое поколение своего флагманского седана
Предполагается, что марка вывела на тесты новый вариант исполнения K9/K900/Quoris. У автомобиля на фото – черные колесные диски, которых пока нет в корейском конфигураторе. Не исключено, что Kia готовится вывести на рынок «оспортивленную» модификацию. Согласно другой версии, производитель тестирует гибридный вариант.
Напомним, новый K9/K900/Quoris построен на той же платформе, что и Genesis G90, тогда как седан Kia предыдущей генерации создан на базе Hyundai Equus (кстати, на смену этому Хёндэ и пришел G90). Длина Quoris второго поколения равна 5 120 мм, что на 25 мм больше, чем у предшественника, ширина составляет 1 915 мм (+15 мм), высота прежняя – 1 490 мм, размер колесной базы – 3 105 мм (+60 мм).
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