Раздел: Авто
Новый Audi Q8 будет мощнее Lamborghini Urus
«Заряженную» версию кроссовера Audi Q8 укомплектуют 680-сильной гибридной силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo.
Таким образом, новинка получится мощнее Lamborghini Urus, который оснащается 650-сильным двигателем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autosite.
В состав силовой установки Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo входит четырехлитровым мотором V8, который работает в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
Audi RS Q8 станет самой мощной серийной моделью в истории компании из Ингольштадта — мощнее даже суперкара R8 V10 Plus, который комплектуется 610-сильным двигателем. Основными конкурентами Audi RS Q8 станет BMW X6 M, Mercedes-Benz GLE 63 Coupe и Range Rover Sport SVR.
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По предварительным данным, «заряженная» версия кроссовера будет отличаться от стандартной модификации перенастроенной подвеской, усиленными тормозными механизмами, а также модернизированной выпускной системой.
Таким образом, новинка получится мощнее Lamborghini Urus, который оснащается 650-сильным двигателем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autosite.
В состав силовой установки Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo входит четырехлитровым мотором V8, который работает в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
Audi RS Q8 станет самой мощной серийной моделью в истории компании из Ингольштадта — мощнее даже суперкара R8 V10 Plus, который комплектуется 610-сильным двигателем. Основными конкурентами Audi RS Q8 станет BMW X6 M, Mercedes-Benz GLE 63 Coupe и Range Rover Sport SVR.
Читайте также: В Сети появился новый видеотизер Lamborghini Urus. Видео
По предварительным данным, «заряженная» версия кроссовера будет отличаться от стандартной модификации перенастроенной подвеской, усиленными тормозными механизмами, а также модернизированной выпускной системой.
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