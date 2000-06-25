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Раздел: Авто  
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Новый Audi Q8 будет мощнее Lamborghini Urus

Новый Audi Q8 будет мощнее Lamborghini Urus«Заряженную» версию кроссовера Audi Q8 укомплектуют 680-сильной гибридной силовой установкой от Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo.

Таким образом, новинка получится мощнее Lamborghini Urus, который оснащается 650-сильным двигателем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autosite.

В состав силовой установки Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo входит четырехлитровым мотором V8, который работает в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Audi RS Q8 станет самой мощной серийной моделью в истории компании из Ингольштадта — мощнее даже суперкара R8 V10 Plus, который комплектуется 610-сильным двигателем. Основными конкурентами Audi RS Q8 станет BMW X6 M, Mercedes-Benz GLE 63 Coupe и Range Rover Sport SVR.

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По предварительным данным, «заряженная» версия кроссовера будет отличаться от стандартной модификации перенастроенной подвеской, усиленными тормозными механизмами, а также модернизированной выпускной системой.
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Сегодня, 15:59 » Автор: Алена Шимко
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