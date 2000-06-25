Новый Audi Q8 будет мощнее Lamborghini Urus

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Audi опубликовала тизер нового флагманского кроссовера Большой кроссовер Audi Q8, который построят на одном шасси с Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, дебютирует 5 июня в Китае.