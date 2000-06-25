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Раздел: Авто  
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Автомобили Tesla не спасают экологию планеты

Автомобили Tesla не спасают экологию планетыЭкологии наносится не только при эксплуатации авто.

Эксперты выяснили, что ни сама модель Tesla Model S ни ее производство не являются экологически чистыми и оказывают негативное влияние на окружающую среду не менее, чем машины с ДВС.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В ходе исследований, специалисты Engaged Tracking узнали, что в процессе производства электромобилей вредных веществ в атмосферу поступает столько же, сколько и при применении современных машин с ДВС работающих на бензине.

Примечательно, что несколько лет автомобили Tesla позиционировались как самые экологически чистые и были признаны настоящим прорывом в автоиндустрии.

Причем вред экологии наносится не только при эксплуатации авто, но и при его производстве.

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Становится очевидным, что пока электрокары не перейдут на восполняемые источники энергии, экология планеты будет находиться в опасности.

Нужно признать, что Tesla работает в этом направлении и не исключено, что скоро появятся авто с возобновляемыми батареями.
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 Теги: Tesla, экология

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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