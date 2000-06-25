Раздел: Авто
Автомобили Tesla не спасают экологию планеты
Экологии наносится не только при эксплуатации авто.
Эксперты выяснили, что ни сама модель Tesla Model S ни ее производство не являются экологически чистыми и оказывают негативное влияние на окружающую среду не менее, чем машины с ДВС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В ходе исследований, специалисты Engaged Tracking узнали, что в процессе производства электромобилей вредных веществ в атмосферу поступает столько же, сколько и при применении современных машин с ДВС работающих на бензине.
Примечательно, что несколько лет автомобили Tesla позиционировались как самые экологически чистые и были признаны настоящим прорывом в автоиндустрии.
Причем вред экологии наносится не только при эксплуатации авто, но и при его производстве.
Читайте также: Несколько автомобилей Tesla заметили в GTA V
Становится очевидным, что пока электрокары не перейдут на восполняемые источники энергии, экология планеты будет находиться в опасности.
Нужно признать, что Tesla работает в этом направлении и не исключено, что скоро появятся авто с возобновляемыми батареями.
Эксперты выяснили, что ни сама модель Tesla Model S ни ее производство не являются экологически чистыми и оказывают негативное влияние на окружающую среду не менее, чем машины с ДВС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В ходе исследований, специалисты Engaged Tracking узнали, что в процессе производства электромобилей вредных веществ в атмосферу поступает столько же, сколько и при применении современных машин с ДВС работающих на бензине.
Примечательно, что несколько лет автомобили Tesla позиционировались как самые экологически чистые и были признаны настоящим прорывом в автоиндустрии.
Причем вред экологии наносится не только при эксплуатации авто, но и при его производстве.
Читайте также: Несколько автомобилей Tesla заметили в GTA V
Становится очевидным, что пока электрокары не перейдут на восполняемые источники энергии, экология планеты будет находиться в опасности.
Нужно признать, что Tesla работает в этом направлении и не исключено, что скоро появятся авто с возобновляемыми батареями.
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