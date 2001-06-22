Фото нового Chery Arrizo GX появились в Сети

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Кроссовер Cherry Tiggo 5 нового поколения стал выразительнее на вид и выполнен в новом фирменном стиле.

В Китае Chery Arrizo 5 будет стоить от 60 до 100 тыс. юаней (от 9.5 до 15.8 тыс. долларов).