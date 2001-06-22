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Раздел: Авто  
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Фото нового Chery Arrizo GX появились в Сети

Фото нового Chery Arrizo GX появились в СетиКак отмечается, внешний дизайн машины позаимствован у кроссовера Tiggo 8.

При этом оформление салона выполнено также в фирменном стиле марки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.

В то же время, фронтальная панель, дефлекторы воздуховодов и руль несколько отошли от стандартов. Также в салоне машины появился большой цветной монитор бортового компьютера и огромный экран мультимедийной системы.

Как сообщают представители компании, седан будет построен на платформе M1X.

В движение новинка будет приводиться 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который широко используется в модельном ряду марки.

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Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или с вариатором.
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Сегодня, 13:59 » Автор: Алена Шимко
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