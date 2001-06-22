Раздел: Авто
Фото нового Chery Arrizo GX появились в Сети
Как отмечается, внешний дизайн машины позаимствован у кроссовера Tiggo 8.
При этом оформление салона выполнено также в фирменном стиле марки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
В то же время, фронтальная панель, дефлекторы воздуховодов и руль несколько отошли от стандартов. Также в салоне машины появился большой цветной монитор бортового компьютера и огромный экран мультимедийной системы.
Как сообщают представители компании, седан будет построен на платформе M1X.
В движение новинка будет приводиться 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который широко используется в модельном ряду марки.
Читайте также: В Сети появились фото нового кроссовера от Chery
Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или с вариатором.
При этом оформление салона выполнено также в фирменном стиле марки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Infocar.
В то же время, фронтальная панель, дефлекторы воздуховодов и руль несколько отошли от стандартов. Также в салоне машины появился большой цветной монитор бортового компьютера и огромный экран мультимедийной системы.
Как сообщают представители компании, седан будет построен на платформе M1X.
В движение новинка будет приводиться 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который широко используется в модельном ряду марки.
Читайте также: В Сети появились фото нового кроссовера от Chery
Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или с вариатором.
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