Раздел: Авто
Audi отменила презентацию кроссовера e-tron
Ордер на арест Руперта Штадлера выписан прокуратурой Мюнхена.
Компания Audi отменила официальное мероприятие, на котором должен был дебютировать электрический кроссовер e-tron quattro, сославшис на «организационные трудности». По данным издания Financial Times, решения связано с арестом исполнительного директора марки Руперта Штадлера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Мероприятие под названием Audi Summit должно было состояться 30 августа в Брюсселе. Вместо этого, немецкий производитель перенес его в США, но пока не подтвердил дату проведения. Electrek, который уже получил приглашение, утверждает, что оно запланировано на сентябрь.
Значимость саммита для Audi подтвердил сам Штадлер в интервью Financial Times за неделю до ареста: «Поверьте мне, это не просто электромобиль. Это отправная точка для следующего квантового скачка».
Ордер на арест Руперта Штадлера выписан прокуратурой Мюнхена в середине текущего месяца. Его обвиняют в сокрытии доказательств в деле о «дизельгейте». Сам Штадлер свою вину отрицает. Обвинение, напротив, считает, что топ-менеджер, примерно за два года до того, как немецкий производитель начал устанавливать на свои автомобили обманное оборудование занявший новую должность, может быть к этому причастен.
Читайте также: Audi рассекретила дизайн нового концепта E-Tron
Audi e-tron — первый электромобиль марки — получит блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 95 киловатт-часов и сможет заряжаться на 150-киловаттных зарядных станциях. Кроссовер оснастят «виртуальными» боковыми зеркалами, адаптивной пневмоподвеской и активным воздухозаборником с подвижными заслонками.
Компания Audi отменила официальное мероприятие, на котором должен был дебютировать электрический кроссовер e-tron quattro, сославшис на «организационные трудности». По данным издания Financial Times, решения связано с арестом исполнительного директора марки Руперта Штадлера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Мероприятие под названием Audi Summit должно было состояться 30 августа в Брюсселе. Вместо этого, немецкий производитель перенес его в США, но пока не подтвердил дату проведения. Electrek, который уже получил приглашение, утверждает, что оно запланировано на сентябрь.
Значимость саммита для Audi подтвердил сам Штадлер в интервью Financial Times за неделю до ареста: «Поверьте мне, это не просто электромобиль. Это отправная точка для следующего квантового скачка».
Ордер на арест Руперта Штадлера выписан прокуратурой Мюнхена в середине текущего месяца. Его обвиняют в сокрытии доказательств в деле о «дизельгейте». Сам Штадлер свою вину отрицает. Обвинение, напротив, считает, что топ-менеджер, примерно за два года до того, как немецкий производитель начал устанавливать на свои автомобили обманное оборудование занявший новую должность, может быть к этому причастен.
Читайте также: Audi рассекретила дизайн нового концепта E-Tron
Audi e-tron — первый электромобиль марки — получит блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 95 киловатт-часов и сможет заряжаться на 150-киловаттных зарядных станциях. Кроссовер оснастят «виртуальными» боковыми зеркалами, адаптивной пневмоподвеской и активным воздухозаборником с подвижными заслонками.
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