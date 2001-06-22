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Раздел: Авто  
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Audi отменила презентацию кроссовера e-tron

Audi отменила презентацию кроссовера e-tronОрдер на арест Руперта Штадлера выписан прокуратурой Мюнхена.

Компания Audi отменила официальное мероприятие, на котором должен был дебютировать электрический кроссовер e-tron quattro, сославшис на «организационные трудности». По данным издания Financial Times, решения связано с арестом исполнительного директора марки Руперта Штадлера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

Мероприятие под названием Audi Summit должно было состояться 30 августа в Брюсселе. Вместо этого, немецкий производитель перенес его в США, но пока не подтвердил дату проведения. Electrek, который уже получил приглашение, утверждает, что оно запланировано на сентябрь.

Значимость саммита для Audi подтвердил сам Штадлер в интервью Financial Times за неделю до ареста: «Поверьте мне, это не просто электромобиль. Это отправная точка для следующего квантового скачка».

Ордер на арест Руперта Штадлера выписан прокуратурой Мюнхена в середине текущего месяца. Его обвиняют в сокрытии доказательств в деле о «дизельгейте». Сам Штадлер свою вину отрицает. Обвинение, напротив, считает, что топ-менеджер, примерно за два года до того, как немецкий производитель начал устанавливать на свои автомобили обманное оборудование занявший новую должность, может быть к этому причастен.

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Audi e-tron — первый электромобиль марки — получит блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 95 киловатт-часов и сможет заряжаться на 150-киловаттных зарядных станциях. Кроссовер оснастят «виртуальными» боковыми зеркалами, адаптивной пневмоподвеской и активным воздухозаборником с подвижными заслонками.
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 Теги: Audi, e-tron, кроссовер

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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