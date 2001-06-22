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Два автомобиля Dodge продали за рекордную сумму

Два автомобиля Dodge продали за рекордную суммуОба ярко-красных спортивных автомобиля с нулевым пробегом ушли за миллион долларов единым лотом.

На аукционе Barrett-Jackson за сумму, многократно превышающую их изначальную стоимость, были проданы последние экземпляры Dodge Viper и Challenger SRT Demon, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог

Оба ярко-красных спортивных автомобиля с нулевым пробегом ушли за миллион долларов единым лотом. Все вырученные от продажи средства, в том числе 10 процентов комиссионных, направлены на благотворительность. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США составляет 84 995 долларов, а «Вайпер» до снятия с производства стоил 95 800 долларов.

Технически финальные экземпляры ничем не отличаются от прочих машин серии, если не считать особого оттенка красного, в который выкрашены их кузова – Viper Red. Напомним, что производство суперкара Dodge Viper, оснащенного 8,4-литровым мотором V10, отдачей в 654 л.с. при 814 Н-м крутящего момента, было прекращено в августе прошлого года.

Причиной тому стало вступление в силу новых требований безопасности, согласно которым все выпускаемые машины необходимо оснащать боковыми шторками. К сожалению, тесный кокпит «Вайпера» никак не позволял сделать этого. Что же касается купе Dodge Challenger SRT Demon, укомплектованного 850-сильным двигателем 6.2 V8 с приводным нагнетателем, то у модели закончился намеченный объем выпуска – 3314 экземпляров.

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То есть, производить автомобиль, способный набирать «сотню» за 2,1 секунды, можно было бы и дальше, но это бы неизбежно сказалось на ценности всего тиража, изначально заявленного как лимитированный.

Два автомобиля Dodge продали за рекордную сумму
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 Теги: Dodge, автомобиль

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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