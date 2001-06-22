Раздел: Авто
Toyota презентовала уникальный седан Crown
Японская компания заявляет, что новая Crown – первый в мире автомобиль, оснащенный стандартным модулем передачи данных, предлагающим 24/7 услуги связи и данные об автомобиле в реальном времени, а также ориентированный на безопасность, удобство и комфорт.
Crown, в основе которого лежит архитектура TNGA, поставляется с многорычажной подвеской (спереди и сзади) и в нескольких версиях с задним и полным приводом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto.Today.
Toyota говорит о «отличной управляемости», благодаря тестированию на трассе в Нюрбургринге.
«Наследуя страсть с первых дней существования компании, когда рождалось первое поколение Crown, я хотел, чтобы мир увидел «японские мозги и силу», которые были задействованы в разработке этого автомобиля», - сказал Акира Акияма, главный инженер, отвечающий за развитие. «Именно этим духом мы способствовали развитию. Я чувствую, что новая Crown - это автомобиль, который перехватит ваше дыхание в каждом аспекте, включая дизайн, вождение и связанные технологии».
Toyota Crown будет предложен в трех вариантах оснащения: 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем (241 лошадиная сила и 350 Нм крутящего момента), соединенным с восьмиступенчатой автоматической передач, и двух гибридных версиях. Первая использует 2,5-литровый бензиновый двигатель, предлагающий 222 лошадиных сил, а вторая – 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с отдачей в 294 лошадиных сил и электрический агрегат мощностью 177 лошадиных сил. Последняя доступна только с задним приводом.
Внутри Toyota Crown располагается новейшая панель приборов, включающая восьмидюймовый дисплей, расположенный сверху, и семидюймовый экран, находящийся ближе к водителю.
Все модели поставляются с системой Drive Mode Select (предлагает три режима вождения), при этом для версии RS предоставляется дополнительный режим Custom, который можно настроить в зависимости от предпочтений владельца автомобиля.
Читайте также: Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобиль
Новая Crown также оснащена стандартным пакетом Toyota Safety Sense, включающим систему предупреждения о столкновениях с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз контроль, систему удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков и другие функции. Отмечается, стоимость на автомобиль стартует от 41 200 долларов.
Crown, в основе которого лежит архитектура TNGA, поставляется с многорычажной подвеской (спереди и сзади) и в нескольких версиях с задним и полным приводом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Auto.Today.
Toyota говорит о «отличной управляемости», благодаря тестированию на трассе в Нюрбургринге.
«Наследуя страсть с первых дней существования компании, когда рождалось первое поколение Crown, я хотел, чтобы мир увидел «японские мозги и силу», которые были задействованы в разработке этого автомобиля», - сказал Акира Акияма, главный инженер, отвечающий за развитие. «Именно этим духом мы способствовали развитию. Я чувствую, что новая Crown - это автомобиль, который перехватит ваше дыхание в каждом аспекте, включая дизайн, вождение и связанные технологии».
Toyota Crown будет предложен в трех вариантах оснащения: 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем (241 лошадиная сила и 350 Нм крутящего момента), соединенным с восьмиступенчатой автоматической передач, и двух гибридных версиях. Первая использует 2,5-литровый бензиновый двигатель, предлагающий 222 лошадиных сил, а вторая – 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с отдачей в 294 лошадиных сил и электрический агрегат мощностью 177 лошадиных сил. Последняя доступна только с задним приводом.
Внутри Toyota Crown располагается новейшая панель приборов, включающая восьмидюймовый дисплей, расположенный сверху, и семидюймовый экран, находящийся ближе к водителю.
Все модели поставляются с системой Drive Mode Select (предлагает три режима вождения), при этом для версии RS предоставляется дополнительный режим Custom, который можно настроить в зависимости от предпочтений владельца автомобиля.
Читайте также: Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобиль
Новая Crown также оснащена стандартным пакетом Toyota Safety Sense, включающим систему предупреждения о столкновениях с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз контроль, систему удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков и другие функции. Отмечается, стоимость на автомобиль стартует от 41 200 долларов.
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