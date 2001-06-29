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Раздел: Авто  
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Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW

Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW Золотое напыление нанесли на модели i3 и i8.

Чешский офис BMW представил эксклюзивную версию электрокара i3 и гибридного спорткара i8 под названием Starlight Edition. Особенностью машин, стилистика которых разработана художником Мирославом Шпичаком и дизайнером Золтаном Матушка, стала двухцветная окраска кузова с напылением из 24-каратного золота, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Доработка i3 и i8 был проведена в сотрудничестве с фирмой Toplac — официальном партнером BMW в Чехии и представителем производителя краски BASF. В рамках проекта компания Liebscher Blattgold создала особой процесс покраски, который обеспечил плавный переход от золота к оригинальному цвету автомобиля.

Обе машины покрыты четырьмя слоями золота — последний слой нанесен вручную. Для придания визуальной глубины, кузов автомобилей также выкрашен шестью слоями оригинальной краски.

Золотое напыление также используется в интерьере: для отделки обрамления дефлекторов системы климат-контроля, центрального тоннеля и логотипа на руле. Помимо этого, в салоне каждого автомобиля спецсерии установлена табличка с надписью «STARLIGHT Edition one of one».

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BMW i3 и i8 в исполнении Starlight Edition созданы в единственном экземпляре. Машины планируют продать на благотворительном аукционе.

Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW
Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW
Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW
Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW
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 Теги: BMW, тюнинг, золото

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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