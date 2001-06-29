Раздел: Авто
Тюнинг "по-богатому": в Чехии показали позолоченные BMW
Золотое напыление нанесли на модели i3 и i8.
Чешский офис BMW представил эксклюзивную версию электрокара i3 и гибридного спорткара i8 под названием Starlight Edition. Особенностью машин, стилистика которых разработана художником Мирославом Шпичаком и дизайнером Золтаном Матушка, стала двухцветная окраска кузова с напылением из 24-каратного золота, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Доработка i3 и i8 был проведена в сотрудничестве с фирмой Toplac — официальном партнером BMW в Чехии и представителем производителя краски BASF. В рамках проекта компания Liebscher Blattgold создала особой процесс покраски, который обеспечил плавный переход от золота к оригинальному цвету автомобиля.
Обе машины покрыты четырьмя слоями золота — последний слой нанесен вручную. Для придания визуальной глубины, кузов автомобилей также выкрашен шестью слоями оригинальной краски.
Золотое напыление также используется в интерьере: для отделки обрамления дефлекторов системы климат-контроля, центрального тоннеля и логотипа на руле. Помимо этого, в салоне каждого автомобиля спецсерии установлена табличка с надписью «STARLIGHT Edition one of one».
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BMW i3 и i8 в исполнении Starlight Edition созданы в единственном экземпляре. Машины планируют продать на благотворительном аукционе.
Чешский офис BMW представил эксклюзивную версию электрокара i3 и гибридного спорткара i8 под названием Starlight Edition. Особенностью машин, стилистика которых разработана художником Мирославом Шпичаком и дизайнером Золтаном Матушка, стала двухцветная окраска кузова с напылением из 24-каратного золота, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Доработка i3 и i8 был проведена в сотрудничестве с фирмой Toplac — официальном партнером BMW в Чехии и представителем производителя краски BASF. В рамках проекта компания Liebscher Blattgold создала особой процесс покраски, который обеспечил плавный переход от золота к оригинальному цвету автомобиля.
Обе машины покрыты четырьмя слоями золота — последний слой нанесен вручную. Для придания визуальной глубины, кузов автомобилей также выкрашен шестью слоями оригинальной краски.
Золотое напыление также используется в интерьере: для отделки обрамления дефлекторов системы климат-контроля, центрального тоннеля и логотипа на руле. Помимо этого, в салоне каждого автомобиля спецсерии установлена табличка с надписью «STARLIGHT Edition one of one».
Читайте также: Эти внедорожники потребляют меньше всего топлива
BMW i3 и i8 в исполнении Starlight Edition созданы в единственном экземпляре. Машины планируют продать на благотворительном аукционе.
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