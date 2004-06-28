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Uber заставит водителей больше отдыхать

Uber заставит водителей больше отдыхать В приложении ввели ограничения на максимальное время работы водителя.

Международная компания Uber добавила новую функцию в свое одноименное приложение, предназначенное для водителей частных такси. Благодаря нововведению, водители смогут отдыхать минимум 6 часов после каждых 12 часов работы за рулем автомобиля. Соответствующая функция появилась в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.

По данным компании, водители Uber проводят в среднем всего лишь 22 часа в неделю на платформе. Однако сотрудники компании считают, что вождение в состоянии усталости или сонливости ставит под угрозу безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

По официальным данным Европейской Комиссии, из-за усталости на дорогах Европы произошло от 10 до 20 процентов всех дорожно-транспортных происшествий.

Именно поэтому в Uber решили внедрить новую функцию для своих водителей. Она будет следить за тем, сколько времени водитель проводит за рулем и предупреждать его о приближении к 12-часовому лимиту. Несколько раз функция будет выдавать соответствующие уведомления и после достижения отметки в 12 часов переведет приложение Uber в автономный режим, что не позволит водителю пользоваться функциями платформы и тем самым даст ему время отдохнуть.

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По истечению 6 часов приложение снова подключится к платформе Uber и уже отдохнувший водитель сможет продолжать работу.
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 Теги: Uber, водители, отдых

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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