Раздел: Авто
Uber заставит водителей больше отдыхать
В приложении ввели ограничения на максимальное время работы водителя.
Международная компания Uber добавила новую функцию в свое одноименное приложение, предназначенное для водителей частных такси. Благодаря нововведению, водители смогут отдыхать минимум 6 часов после каждых 12 часов работы за рулем автомобиля. Соответствующая функция появилась в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.
По данным компании, водители Uber проводят в среднем всего лишь 22 часа в неделю на платформе. Однако сотрудники компании считают, что вождение в состоянии усталости или сонливости ставит под угрозу безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.
По официальным данным Европейской Комиссии, из-за усталости на дорогах Европы произошло от 10 до 20 процентов всех дорожно-транспортных происшествий.
Именно поэтому в Uber решили внедрить новую функцию для своих водителей. Она будет следить за тем, сколько времени водитель проводит за рулем и предупреждать его о приближении к 12-часовому лимиту. Несколько раз функция будет выдавать соответствующие уведомления и после достижения отметки в 12 часов переведет приложение Uber в автономный режим, что не позволит водителю пользоваться функциями платформы и тем самым даст ему время отдохнуть.
Читайте также: Эксперт рассказал об интересных тонкостях работы спидометра
По истечению 6 часов приложение снова подключится к платформе Uber и уже отдохнувший водитель сможет продолжать работу.
Международная компания Uber добавила новую функцию в свое одноименное приложение, предназначенное для водителей частных такси. Благодаря нововведению, водители смогут отдыхать минимум 6 часов после каждых 12 часов работы за рулем автомобиля. Соответствующая функция появилась в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.
По данным компании, водители Uber проводят в среднем всего лишь 22 часа в неделю на платформе. Однако сотрудники компании считают, что вождение в состоянии усталости или сонливости ставит под угрозу безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.
По официальным данным Европейской Комиссии, из-за усталости на дорогах Европы произошло от 10 до 20 процентов всех дорожно-транспортных происшествий.
Именно поэтому в Uber решили внедрить новую функцию для своих водителей. Она будет следить за тем, сколько времени водитель проводит за рулем и предупреждать его о приближении к 12-часовому лимиту. Несколько раз функция будет выдавать соответствующие уведомления и после достижения отметки в 12 часов переведет приложение Uber в автономный режим, что не позволит водителю пользоваться функциями платформы и тем самым даст ему время отдохнуть.
Читайте также: Эксперт рассказал об интересных тонкостях работы спидометра
По истечению 6 часов приложение снова подключится к платформе Uber и уже отдохнувший водитель сможет продолжать работу.
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