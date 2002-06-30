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Раздел: Авто  
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В Китае представили достойную альтернативу Hyundai Santa Fe

В Китае представили достойную альтернативу Hyundai Santa Fe Копию автомобиля создала китайская компания Haima.

Китайцы приготовили новый кроссовер, который внешне очень похож на Hyundai Santa Fe нового поколения. «Клонированием» корейского вседорожника занималась китайская копания Haima, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Новый «паркетник» Haima будут предлагать на выбор с один их трех бензиновых турбомоторов:
- 1,2 литровым мощностью 148 л.с.;
- 1,5-литровым мощностью 163 л.с.;
- 1,6-литровым мощностью 184 л.с.

Для кроссовера предусмотрены «механика», «автомат» и «робот».

Позже у новинки может появиться гибридная версия. Привод же у всех модификаций предположительно будет только передним – полноприводные вседорожники в Китае спросом не пользуются.

В список оборудования кроссовера войдут:

- система предотвращения столкновений;
- система предупреждения о выезде из полосы;
- система распознавания дорожных знаков;
- камеры кругового обзора;
- адаптивный круиз-контроль;

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- беспроводная зарядка для смартфонов;
- панорамный люк.

В Китае представили достойную альтернативу Hyundai Santa Fe
В Китае представили достойную альтернативу Hyundai Santa Fe
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 Теги: Hyundai Santa Fe, китай, Haima

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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