Раздел: Авто
В Китае представили достойную альтернативу Hyundai Santa Fe
Копию автомобиля создала китайская компания Haima.
Китайцы приготовили новый кроссовер, который внешне очень похож на Hyundai Santa Fe нового поколения. «Клонированием» корейского вседорожника занималась китайская копания Haima, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Новый «паркетник» Haima будут предлагать на выбор с один их трех бензиновых турбомоторов:
- 1,2 литровым мощностью 148 л.с.;
- 1,5-литровым мощностью 163 л.с.;
- 1,6-литровым мощностью 184 л.с.
Для кроссовера предусмотрены «механика», «автомат» и «робот».
Позже у новинки может появиться гибридная версия. Привод же у всех модификаций предположительно будет только передним – полноприводные вседорожники в Китае спросом не пользуются.
В список оборудования кроссовера войдут:
- система предотвращения столкновений;
- система предупреждения о выезде из полосы;
- система распознавания дорожных знаков;
- камеры кругового обзора;
- адаптивный круиз-контроль;
Читайте также: Ferrari отзывает тысячи машин из-за проблем с безопасностью
- беспроводная зарядка для смартфонов;
- панорамный люк.
Китайцы приготовили новый кроссовер, который внешне очень похож на Hyundai Santa Fe нового поколения. «Клонированием» корейского вседорожника занималась китайская копания Haima, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Новый «паркетник» Haima будут предлагать на выбор с один их трех бензиновых турбомоторов:
- 1,2 литровым мощностью 148 л.с.;
- 1,5-литровым мощностью 163 л.с.;
- 1,6-литровым мощностью 184 л.с.
Для кроссовера предусмотрены «механика», «автомат» и «робот».
Позже у новинки может появиться гибридная версия. Привод же у всех модификаций предположительно будет только передним – полноприводные вседорожники в Китае спросом не пользуются.
В список оборудования кроссовера войдут:
- система предотвращения столкновений;
- система предупреждения о выезде из полосы;
- система распознавания дорожных знаков;
- камеры кругового обзора;
- адаптивный круиз-контроль;
Читайте также: Ferrari отзывает тысячи машин из-за проблем с безопасностью
- беспроводная зарядка для смартфонов;
- панорамный люк.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
534
0
Также советуем посмотреть
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
- Футболист стал звездой Twitter, отправив себя в нокдаун
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
Оставьте свой комментарий