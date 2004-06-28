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Porsche побил легендарный рекорд Нюрбургринга

Porsche побил легендарный рекорд Нюрбургринга Этот показатель не могли преодолеть с 1983 года.

Спортпрототип Porsche 919 Hybrid Evo установил новый абсолютный рекорд «Северной петли» Нюрбургринга, который не могли побить в течение последних 35 лет. Автомобиль улучшил время почти на минуту, проехав трек за 5 минут 19,546 секунды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Предыдущий рекорд был установлен в 1983 году гонщиком Штефаном Беллофом за рулем Porsche 956C – 6 минут 11,13 секунды. В этот раз лучшее время Нюрбургринга показал Тимо Бернхарнд, выступавший за заводскую команду «Порше» в гонках на выносливость WEC и марафоне «24 часа Ле-Мана».

Для установления нового рекорда использовался лемановский спортпрототип классе LMP1, который освободили от всех ограничений, которые устанавливались правилами гонок на выносливость. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе двухлитрового турбомотора V4, мощность которой возросла с 500 до 720 лошадиных сил.

Кроме того, была модернизирована система рекуперации энергии ERS, теперь способная выдавать почти в полтора раза больше мощности, а также доработана аэродинамика. Появился новый передний диффузор, «юбки» и другое антикрыло, которые бы не подошли под правила WEC. Аэродинамические элементы могут регулироваться пилотом. По сравнению с гоночной машиной 2017 года прижимная сила возросла на 53 процента, а общая эффективность аэродинамики – на 66 процентов.

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Масса машины уменьшилась на 39 килограммов – до 849 килограммов. Ее избавили от светотехники, дворников и различных датчиков, которые не нужны для преодоления одного круга. Также появились новые шины, подготовленные Michelin специально для этого автомобиля.
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 Теги: Porsche, рекорд

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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