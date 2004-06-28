Раздел: Авто
Составлен рейтинг самых проблемных машин 2018 года
Многие водители при выборе новой машины присматриваются к обзорам популярных автоизданий.
При этом особого внимания заслуживает информация о надежности той или иной модели. Именно для них некоммерческая организация Consumer Reports каждый год публикует список самых проблемных машин. Их приобретение вместо ожидаемой радости может стать источником головной боли и частых визитов на СТО, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Твою Машину.
1. Ford Focus
С появлением новой модели в 2011 году многое изменилось. Несмотря на привлекательный внешний вид, потенциальных покупателей отпугивает информация о ненадежной трансмиссии. Также известно о проблемах с информационно-развлекательной системой Sync 3.
2. Fiat 500
Итальянские автомобили никогда не считались особо надежными, но компактный хэтчбек Fiat 500 стал настоящей «бедой на колесах». Из недостатков модели можно назвать ненадежную работу двигателя и трансмиссии, тормозов, информационно-развлекательной системы. Но самое большое разочарование вызывает то, что эти проблемы остаютя нерешенными с момента появления нового Fiat 500 в 2007 году.
3. Chevrolet Camaro
Американская легенда Chevrolet Camaro – один из самых ненадежных спортивных автомобилей на рынке. Владельцы машины могут подтвердить о наличии проблем с окраской кузова, трансмиссией, выхлопной системой, силовым оборудованием, электроникой.
4. Jaguar F-Pace
Выпуск компактного кроссовера Jaguar F-Pace начался в 2016 году. Автомобилю предстоит непростой путь, так как автоэксперты уже назвали его одним из самых ненадежных среди одноклассников. Водители чаще всего жалуются на привод, сильный шум, а бортовую систему и вовсе называют ужасной.
5. Ford Fiesta
Хэтчбек Ford Fiesta шестого поколения проявил себя как одна из наименее надежных моделей в классе субкомпактных автомобилей. Чаще всего владельцев Fiesta подводит трансмиссия, а также слабый кузов. У машин последних лет выпуска решены проблемы с информационно-развлекательной системой MyFord Touch, но у водителей возникли претензии к измененной климатической системе.
6. Mercedes-Benz GLC
Компактный роскошный кроссовер Mercedes-Benz GLC продается с 2015 года, но машина так и не вылечилась от некоторых «детских болезней». Чаще всего входят из строя тормоза, двигатель и подвеска. А электроника, традиционно слабое место машин Mercedes-Benz в последнее время, также не показала улучшения.
7. Volvo XC90
Шведский внедорожник Volvo XC90 второго поколения выпускается с 2014 года. | Фото: youtube.com.
Разработчики шведского внедорожника Volvo XC90 заявили, что машина второго поколения стала намного лучше первоначальной модели. Автомобильные специалисты согласны с тем, что у XC90 очень надежный двигатель и трансмиссия. Но в то же время электроника машины получила множество нареканий, что не характерно для шведского производителя.
8. Cadillac Escalade
В предыдущие годы автомобильные журналисты уже отмечали, что задний диван Cadillac Escalade довольно тесный, а климат-контроль имеет слабый функционал. А частые проблемы с двигателем и трансмиссией и вовсе принесли внедорожнику славу одной из самых ненадежных машин на рынке.
9. Tesla Model X
Сложно найти автомобиль, который «рождался» в таких же муках, как Tesla Model X. Автомобиль появился в 2015 году, но его «детские болезни» еще не вылечены. Новейшие технологии, примененные в электрическом кроссовере, до сих пор доставляют немало проблем их владельцам, особенно кузов и программное обеспечение.
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10. GMC Acadia
Сейчас на рынке сложно найти более «американский» автомобиль, чем GMC Acadia. Но у этого полноразмерного кроссовера есть ряд существенных недостатков. Владельцы машины часто жалуются на систему привода, электронику, стеклоподъемники. А немалый расход топлива (12,5 литров на 100 километров) делает Acadia еще менее привлекательной покупкой.
При этом особого внимания заслуживает информация о надежности той или иной модели. Именно для них некоммерческая организация Consumer Reports каждый год публикует список самых проблемных машин. Их приобретение вместо ожидаемой радости может стать источником головной боли и частых визитов на СТО, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Твою Машину.
1. Ford Focus
С появлением новой модели в 2011 году многое изменилось. Несмотря на привлекательный внешний вид, потенциальных покупателей отпугивает информация о ненадежной трансмиссии. Также известно о проблемах с информационно-развлекательной системой Sync 3.
2. Fiat 500
Итальянские автомобили никогда не считались особо надежными, но компактный хэтчбек Fiat 500 стал настоящей «бедой на колесах». Из недостатков модели можно назвать ненадежную работу двигателя и трансмиссии, тормозов, информационно-развлекательной системы. Но самое большое разочарование вызывает то, что эти проблемы остаютя нерешенными с момента появления нового Fiat 500 в 2007 году.
3. Chevrolet Camaro
Американская легенда Chevrolet Camaro – один из самых ненадежных спортивных автомобилей на рынке. Владельцы машины могут подтвердить о наличии проблем с окраской кузова, трансмиссией, выхлопной системой, силовым оборудованием, электроникой.
4. Jaguar F-Pace
Выпуск компактного кроссовера Jaguar F-Pace начался в 2016 году. Автомобилю предстоит непростой путь, так как автоэксперты уже назвали его одним из самых ненадежных среди одноклассников. Водители чаще всего жалуются на привод, сильный шум, а бортовую систему и вовсе называют ужасной.
5. Ford Fiesta
Хэтчбек Ford Fiesta шестого поколения проявил себя как одна из наименее надежных моделей в классе субкомпактных автомобилей. Чаще всего владельцев Fiesta подводит трансмиссия, а также слабый кузов. У машин последних лет выпуска решены проблемы с информационно-развлекательной системой MyFord Touch, но у водителей возникли претензии к измененной климатической системе.
6. Mercedes-Benz GLC
Компактный роскошный кроссовер Mercedes-Benz GLC продается с 2015 года, но машина так и не вылечилась от некоторых «детских болезней». Чаще всего входят из строя тормоза, двигатель и подвеска. А электроника, традиционно слабое место машин Mercedes-Benz в последнее время, также не показала улучшения.
7. Volvo XC90
Шведский внедорожник Volvo XC90 второго поколения выпускается с 2014 года. | Фото: youtube.com.
Разработчики шведского внедорожника Volvo XC90 заявили, что машина второго поколения стала намного лучше первоначальной модели. Автомобильные специалисты согласны с тем, что у XC90 очень надежный двигатель и трансмиссия. Но в то же время электроника машины получила множество нареканий, что не характерно для шведского производителя.
8. Cadillac Escalade
В предыдущие годы автомобильные журналисты уже отмечали, что задний диван Cadillac Escalade довольно тесный, а климат-контроль имеет слабый функционал. А частые проблемы с двигателем и трансмиссией и вовсе принесли внедорожнику славу одной из самых ненадежных машин на рынке.
9. Tesla Model X
Сложно найти автомобиль, который «рождался» в таких же муках, как Tesla Model X. Автомобиль появился в 2015 году, но его «детские болезни» еще не вылечены. Новейшие технологии, примененные в электрическом кроссовере, до сих пор доставляют немало проблем их владельцам, особенно кузов и программное обеспечение.
Читайте также: Рейтинг самых проблемных детей знаменитостей. Видео
10. GMC Acadia
Сейчас на рынке сложно найти более «американский» автомобиль, чем GMC Acadia. Но у этого полноразмерного кроссовера есть ряд существенных недостатков. Владельцы машины часто жалуются на систему привода, электронику, стеклоподъемники. А немалый расход топлива (12,5 литров на 100 километров) делает Acadia еще менее привлекательной покупкой.
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