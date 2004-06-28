Составлен рейтинг самых проблемных машин 2018 года

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Опубликован рейтинг автомобильных разочарований 2017 года Автолюбители иногда тратят десятки тысяч долларов на покупку нового автомобиля, но потом разочаровываются в них.

Названы самые ненадежные авто 2017 года Рейтинг самых проблемных автомобилей был составлен из новых автомобилей, вышедших в 2017 году.