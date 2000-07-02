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Раздел: Авто  
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McLaren откажется от выпуска дешевых моделей

McLaren откажется от выпуска дешевых моделей В компании не видят смысла производить дешевые авто.

Представители компании McLaren заявили, что под их брендом не будут выпускаться автомобили стоимостью ниже 200 тысяч долларов. Отмечается, что самыми дешевыми останутся машины Sports Series, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Представляющий McLaren North America Тони Джозеф рассказал, что руководство не видит смысла выпускать более дешевые модели. Кроме того он сказал, что выпуск внедорожника для конкуренции с Lamborghini Urus не планируется.

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Эксперты отмечают, что пока другие премиальные компании, вроде Ferrari и Lamborghini увеличивают объем продаж, McLaren остается в стороне. За прошедший год Ferrari продал 8 398 автоомбилей, а McLaren – всего 3 340 машин.
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 Теги: McLaren, автомобили

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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