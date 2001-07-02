Раздел: Авто
Тысяча машин в день: Tesla установила производственный рекорд
За неделю было произведено семь тысяч автомобилей.
Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Компания Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю. Об этом сообщили два неназванных рабочих фабрики в Калифорнии. 5-тысячный автомобиль ушел с конвеера в 5 утра по местному времени.
По словам одного из них, неизвестно, сможет ли Tesla поддерживать такой объем производства. Читайте также Маск сообщил сотрудникам Tesla о "разрушительном саботаже" в компании.
Во внутренней рассылке сотрудникам компании, с которым ознакомился Reuters, основатель Tesla Илон Маск написал, что компания достигла своей цели в 5 тысяч автомобилей Model 3. "Думаю, мы стали настоящей автомобильной компанией", - цитирует издание слова Маска из письма.
Также отмечается, что сумарно Tesla произвела за неделю 7 тысяч автомобилей марок Model 3 и Model X. Tesla подтвердила Reuters содержание внутреннего письма.
Читайте также: В США показали неимоверный тюнинг грузовика Peterbilt
Позже Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней.
Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Компания Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю. Об этом сообщили два неназванных рабочих фабрики в Калифорнии. 5-тысячный автомобиль ушел с конвеера в 5 утра по местному времени.
По словам одного из них, неизвестно, сможет ли Tesla поддерживать такой объем производства. Читайте также Маск сообщил сотрудникам Tesla о "разрушительном саботаже" в компании.
Во внутренней рассылке сотрудникам компании, с которым ознакомился Reuters, основатель Tesla Илон Маск написал, что компания достигла своей цели в 5 тысяч автомобилей Model 3. "Думаю, мы стали настоящей автомобильной компанией", - цитирует издание слова Маска из письма.
Также отмечается, что сумарно Tesla произвела за неделю 7 тысяч автомобилей марок Model 3 и Model X. Tesla подтвердила Reuters содержание внутреннего письма.
Читайте также: В США показали неимоверный тюнинг грузовика Peterbilt
Позже Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней.
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