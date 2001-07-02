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Тысяча машин в день: Tesla установила производственный рекорд

Тысяча машин в день: Tesla установила производственный рекорд

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