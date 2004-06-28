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Раздел: Авто  
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Новый Mercedes GLC заметили во время тестов‍ 

Новый Mercedes GLC заметили во время тестов‍ Машина построена на базе MFA2.

Один из лучших автопроизводителей на планете — автоконцерн Mercedes продолжает тесты своего очередного кроссовера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В этот раз автомобиль GLC заметили на дорожных тестах на родине. К примеру, немецкие шпионы всё-таки смогли разглядеть оптику автомобиля.

По проходивший раннее информации известно, что новый внедорожник будет иметь 5— и 7-местные версии. Правда, третий ряд сидений будет предложен опционально.

Скорее всего, под капотом у Mercedes будет 1,33-л. бензомотор, с мощностью в 134 или 161 лошадиную силу. Также не исключается и 2,0-литровая силовая установка на 188 «лошадей».

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Mercedes-Benz GLC начнут изготавливать в Латинской Америке, а предварительные заказы начнутся уже в январе 2019 года.
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 Теги: Mercedes GLC, тест, MFA2

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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