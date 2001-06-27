Раздел: Авто
Ducati выпускает спецверсию Monster 1200
Райдер может выбирать между тремя режимами езды.
Ducati Monster 1200 25 ° Anniversario — мотоцикл с классным видом и потрясающими характеристиками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Ducati Monster — это олицетворение итальянской мотоциклетной промышленности. Ducati теперь же выпускает новую спецверсию «Монстра» — это Monster 1200 25 ° Anniversario. Таких байков выпустят тиражом лишь в 500 экземпляров. Цветовая схема вдохновлена Monster S4RS Testastretta Tricolore от 2008 года.
Рама, покрашенная в золотистый, добавляет аппарату эксклюзивности. Диски поставили Marchesini, рычаги тормоза и сцепления изготовлены из алюминия. Ряд других элементов из углеродного волокна выполнили (например, замочная скважина, тепловая защита от выхлопа).
Мотоцикл питается от двигателя Testastretta L-Twin — такой же у Monster 1200S. Мощность составляет 147 л.с. Каждый экземпляр идёт со специальной табличкой с порядковым номеров.
Райдер может выбирать между тремя режимами езды — спортивным, туристическим и городским. Система Ducati Quick Shift позволяет плавно и быстро переключаться. Тормозная система, как водится, от Brembo.
«"Монстр" впервые был представлен на выставке в Кёльне в 1992 году, производство началось 5 марта 1993 года. Всего за несколько лет байк достиг статуса идола в мире мото», — отмечается в пресс-релизt Ducati.
Читайте также: MotoGP: Кратчлоу выиграл гонку в Аргентине и возглавил личный зачет
Ducati Monster 1200 25 ° Anniversario будет доступен в США в ноябре. Впрочем, заказать себе такой можно у дилера Ducati и заранее. Кстати, знаем мы, что в Великобритании специальная версия будет продаваться от 17 390 фунтов стерлингов.
Ducati Monster 1200 25 ° Anniversario — мотоцикл с классным видом и потрясающими характеристиками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Ducati Monster — это олицетворение итальянской мотоциклетной промышленности. Ducati теперь же выпускает новую спецверсию «Монстра» — это Monster 1200 25 ° Anniversario. Таких байков выпустят тиражом лишь в 500 экземпляров. Цветовая схема вдохновлена Monster S4RS Testastretta Tricolore от 2008 года.
Рама, покрашенная в золотистый, добавляет аппарату эксклюзивности. Диски поставили Marchesini, рычаги тормоза и сцепления изготовлены из алюминия. Ряд других элементов из углеродного волокна выполнили (например, замочная скважина, тепловая защита от выхлопа).
Мотоцикл питается от двигателя Testastretta L-Twin — такой же у Monster 1200S. Мощность составляет 147 л.с. Каждый экземпляр идёт со специальной табличкой с порядковым номеров.
Райдер может выбирать между тремя режимами езды — спортивным, туристическим и городским. Система Ducati Quick Shift позволяет плавно и быстро переключаться. Тормозная система, как водится, от Brembo.
«"Монстр" впервые был представлен на выставке в Кёльне в 1992 году, производство началось 5 марта 1993 года. Всего за несколько лет байк достиг статуса идола в мире мото», — отмечается в пресс-релизt Ducati.
Читайте также: MotoGP: Кратчлоу выиграл гонку в Аргентине и возглавил личный зачет
Ducati Monster 1200 25 ° Anniversario будет доступен в США в ноябре. Впрочем, заказать себе такой можно у дилера Ducati и заранее. Кстати, знаем мы, что в Великобритании специальная версия будет продаваться от 17 390 фунтов стерлингов.
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